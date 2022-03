Sanidad prevé un leve repunte de casos tras las Fallas

La Conselleria de Sanidad prepara una "fase de transición", que dará el salto a un "sistema centinela", en la que el coronavirus será tratado como una enfermedad respiratoria y solo se harán pruebas diagnosticas a mayores de 60 años, embarazadas y personas que están inmunocomprometidas.

Así lo ha señalado a EFE la subdirectora general de Epidemiología, Herme Vanaclocha, quien también ha señalado que se prevé que tras las fiestas de Fallas se produzca un repunte de casos de covid pero que, dado que hay mucha población vacunada y que ha pasado la enfermedad, tenga un impacto muy pequeño a nivel hospitalario.

Vanaclocha ha indicado que tras esa fase de transición en la que la covid-19 será tratada como una enfermedad respiratoria, que ha indicado que no cree que tarden mucho en poner en marcha, se "dará el salto a un sistema centinela" similar al que hasta el momento se ha hecho con la gripe.

"Vamos a ir camino de tratarlo como enfermedad respiratoria para luego dar el salto a un sistema centinela, que es como hecho siempre la gripe", ha indicado para añadir que "además de la gripe, veremos otras enfermedades respiratorias agudas porque, en el fondo, cualquier problema que traiga una pandemia son las enfermedades que se transmiten por el aire".

Según ha explicado, solo se hará el diagnóstico de la covid-19 en los casos de enfermedad respiratoria aguda en la población vulnerable a esa enfermedad, "pero no al resto de la población". Así, ante aquellas personas menores de 60 años que tengan síntomas y acudan al médico se tratará como una infección respiratoria aguda pero no se les hará prueba diagnóstica.

"Antes de la covid, una persona cuando tenía sintomatogía leve iba al médico y no le hacían una prueba diagnóstica para ver si tenía o no gripe. No se sabrá qué es, pero como ha pasado toda la vida", ha indicado Vanaclocha, que ha añadido que el objetivo es la "normalización" del coronavirus dos años después del inicio de la pandemia.

Este nuevo sistema de vigilancia, cuya parte a nivel técnico está hecha y consensuada en toda España, será dado a conoce esta semana a la Comisión de Salud Pública y, según ha indicado Vanaclocha, no cree que se tarde mucho en ponerla en marcha.

Mascarilla en interiores

La subdirectora general de Epidemiología ha indicado que su propuesta es que "vayamos despacio a la hora de quitar la mascarilla en interiores, porque está demostrado que esta medida es eficaz". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró hace unos días que la obligación del tapabocas se quitará "muy pronto".

Al menos en los adultos, ha dicho, "esperemos más. Ahora tenemos pocas restricciones y es verdad que nos hemos estabilizado en la curva, pero sigue habiendo casos", y reconoce que todo el mundo "tiene ganas de salir y de estar con los amigos".

También considera que tras las fiestas de Fallas de València y la Magdalena de Castelló se producirá un incremento de casos de coronavirus, aunque ha matizado que lo importante "es ver cómo están los hospitales".

"A pesar de que ya no hay las restricciones que había antes, sino muchísimas menos, nos hemos estancado pero a nivel hospitalario seguimos bajando un poquito", ha destacado.

Tras la semana festiva, indica, desde la Conselleria de Sanidad esperan "que haya un repunte de casos, pero que esto tenga un impacto muy pequeño a nivel de lo que es la situación hospitalaria". Según Herme Vanaclocha, "subiremos un poquito pero esperemos que no sea mucho, porque hay muchísima población vacunada y muchísima ha pasado la enfermedad".