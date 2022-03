La UCV imparte cursos de español para ucranianos

La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha puesto en marcha una serie de iniciativas para apoyar a los refugiados ucranianos como imparte cursos para los estudiantes que llegan y captar fondos, según han informado fuentes de esta institución académica.

Al respecto, el rector, José Manuel Pagán, ha destacado que "es importante que, aunque no podamos evitar el sufrimiento y la incertidumbre que está viviendo el pueblo de Ucrania, nos mostremos próximos y dispuestos a ayudar en todo lo que podamos".

Así, la primera acción ha sido reunirse con los alumnos ucranianos para conocer sus necesidades y preocupaciones y ofrecerles ayuda. A partir de ahí, se están desarrollando distintos proyectos de los que se irá informando a través del espacio habilitado a tal efecto en la web.

Uno de los proyectos se concreta en la impartición de cursos de español para ucranianos y está pensado para todas las personas que se han visto obligadas a emigrar y que están llegando a Valencia. De igual forma, está previsto que en las próximas semanas se celebren distintos actos culturales con la comunidad ucraniana en Valencia lo que permitirá, además de un encuentro personal, colaborar para paliar la emergencia con la captación de fondos para hacer llegar a Ucrania a través de Cáritas. No obstante, ya hay una cuenta bancaria habilitada para tal fin.

Se ha contactado con Cáritas para el desarrollo de acciones conjuntas

De igual forma, se ha contactado con Cáritas para el desarrollo de acciones conjuntas y se abordarán con la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital los retos que como universidad esta situación plantea. Asimismo, se ha ofrecido la ayuda como entidad universitaria a la Universidad Católica de Ucrania, con quien colabora la UCV en el marco del proyecto Erasmus KA107 desde 2018.

Por otro lado, a través de distintos observatorios, la UCV manifiesta su apoyo a los más vulnerables. Así, junto con la federación europea One of Us -de la que es miembro el Observatorio de Bioética de la UCV- se ha publicado un manifiesto denunciando la guerra donde se afirma que "Europa y la civilización occidental necesitan un verdadero rearme moral de sus principios, de sus fundamentos y de sus valores. Ese rearme comienza por la defensa de la vida de cada ser humano".

También la Cátedra de la Caridad Santo Tomás de Villanueva ha lanzado un comunicado apelando a la paz y ha convocado una jornada de oración junto con la Vicaría de Cultura y Relaciones Institucionales. La Universidad Católica de Valencia se une en todo este tiempo a la oración de la Iglesia para que "cese la guerra inmediatamente y que el diálogo fraterno sea la principal vía de resolución de conflictos".