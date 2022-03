La Coordinadoera per la Protecció de les Moles se ha personado en la demanda que presentó la transnacional británica Intu contra el nuevo PORN del Parque Natural del Túria que incluye les Moles como zona protegida. La entidad conservacionista se ha personado para salvaguardar el paraje natural y recuerdan que fue la propia empresa extranjera la que desistió de construir el centro comercial por encontrarse en quiebra e inmersa en un proceso de concurso de acreedores. Desde la coordinadora avisan que la acción legal de Intu no persigue la construcción de su proyecto de Centro Comercial, si no arrancar algún tipo de indemnización a la sociedad valenciana, que según la Coordinadora no estaría de ninguna manera justificada.

La Coordinadora critica que Intu en su demanda esconda el hecho de que se le requirió el dinero necesario para poder iniciar el estudio de su proyecto y que fue incapaz de aportarlo. En su demanda, Intu pone en duda la capacidad de la administración valenciana para planificar el territorio, competencias que se atribuye a si misma por ser propietaria de una ínfima parte del Paraje Natural de les Moles, menos del 2 %. Un suelo que, como recuerdan desde la entidad conservacionista, siempre ha sido rústico y no urbanizable. El proyecto de Intu, un macro centro comercial de grandes dimensiones, tenía previsto instalarse en el paraje natural de les Moles, una amplia zona ubicada en el término municipal de Paterna y que alberga fauna y flora protegida, como tejones, Teucrium edetanum, y aves migratorias que anidan en el paraje. Se trata de un área forestal y agrícola con una superficie de 471 hectáreas de suelo rústico no urbanizable El paraje natural de Les Moles se encuentra en el término municipal de Paterna y representa un área forestal y de suelo agrícola con una superficie de 471 hectáreas de suelo rústico no urbanizable y que el pasado año fue incluido en el Parque Natural del Túria por ser una zona de alto interés para el ocio en familia compatible con los objetivos de conservación y mejora del espacio natural. El paraje se encuentra en una zona privilegiada, a pocos kilómetros de Valencia, en medio del futuro Anillo Ciclista de l’Horta y bien comunicado por metro con la capital. El paraje de Les Moles cuenta, además, con una senda que abarca toda su superficie y conecta el Parque Natural del Turia con Burjassot, Godella y los barrios periféricos de Paterna. Actualmente existen más de 70 kilómetros de caminos utilizados para hacer senderismo, BTTX, running y deportes en contacto con la naturaleza. Después de años de lucha y antes de que el Consell incluyera les Moles dentro de la zona protegida del Parque Natural del Túria, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió a trámite en abril de 2021 una petición de la Coordinadora de Protección de Les Moles, para que se investigara las irregularidades en la tramitación de la ATE y la presunta vulneración de leyes medioambientales comunitarias. La Comisión de Peticiones avaló que las quejas presentadas, por la coordinadora, son de competencia del ámbito de actuación de la Unión Europea y transmitió la petición a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo. En este sentido, desde la Coordinadora alertan de que una sentencia desfavorable a la protección del paraje natural de les Moles podría ser enmendada desde el Parlamento Europeo, una situación qué a opinión del ente conservacionista, dejaría en muy mal lugar a la justicia española.