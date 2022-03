"Hemos tenido confirmaciones de mafias que van allí a buscar a las personas más vulnerables, a las mujeres, a los niños y niñas, para hacer trata de personas y de órganos, con fines de explotación sexual o laborar". Así lo ha denunciado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, tras la reunión de la comisión Mixta de Atención y Acogida a Personas Refugiadas y Desplazadas para el seguimiento de las acciones frente a la crisis humanitaria de Ucrania.

Aunque reconoce que la mayoría lo hace "con buen corazón", en la frontera "no se puede distinguir quién lo hace por solidaridad y quién no". Por eso, ha pedido a la gente que no se desplace de manera voluntaria en sus coches para traer refugiados. "Vendrán en convoyes organizados, en bus o en tren, pero que no vayan los particulares por muy buena intención que tengan porque ponen en peligro a las personas que salen y sobre todo a las más vulnerables", ha insistido.

Hasta el momento, la Conselleria tiene constancia de la llegada a la Comunitat Valenciana de 1.500 personas que huyen de la guerra de Ucrania. Según ha informado Oltra, se ha puesto en marcha una red de acogida complementaria a la del Gobierno de España, que tiene las competencias sobre la primera acogida. En los albergues de la Generalitat hay ya disponibles 532 plazas, de las que 181 están ocupadas.

Entre esta semana y la próxima, ha señalado la vicepresidenta, se ampliarán las vacantes hasta las 900, también con los centros de acogida de emergencia que se habilitaron durante el confinamiento para la atención de las personas sin hogar. A los albergues de Moraira, Benicàssim y Piles, se sumarán los de Biar, La Florida, en Alicante, y Muro de Alcoi. "No será un destino final, sino de paso, hasta que puedan acceder a una vivienda", ha añadido Oltra.

"Se está intentando con estas instalaciones dar una primera respuesta a las personas que llegan a la Comunitat Valenciana y que no tienen ningún lugar al que acudir, además de apoyar a los ayuntamientos que también están atendiendo a estas persones mientras el Ministerio pone en marcha el operativo que se ha anunciado desde el Gobierno de España", ha indicado.

Escolarización y atención sanitaria

Otro de los puntos prioritarios es la escolarización de los menores. Oltra ha explicado que en dos de los albergues con familias ucranianas acogidas ya se han enviado profesores para trabajar en su alfabetización lingüística. "Los niños y niñas han pedido aprender valenciano", ha señalado.

Por su parte, la Conselleria de Educación, ha transmitido la vicepresidenta, está habilitando ya nuevas unidades en los centros educativos, sobre todo en la Vega Baja y en La Marina. "Esperamos que se puedan distribuir por el territorio equitativamente para hacer una buena integración escolar", ha afirmado.

"Lo más importante ahora es generar tranquilidad y serenidad, que olviden el sonido de las bombas y que puedan asimilar todos los cambios. También hacer todo el trabajo post traumático y el apoyo psicológico. Para aprender matemáticas tienen toda la vida, pero ahora se tienen que rehacer psicológicamente", ha subrayado. En ello trabajan desde los equipos de Infancia y Adolescencia, los Servicios Sociales y desde el ámbito sanitario.

Asimismo, la Conselleria de Sanidad ha enviado una nota informativa a los centros de salud con las indicaciones para la expedición de tarjetas SIP provisionales, y en coordinación con Igualdad se está tramitando el documento a las familias que se encuentran en los albergues. En total, anuncia la Conselleria, hay 1.435 tarjetas SIP tramitadas a personas procedentes de Ucrania, a las que también se está facilitando el acceso a completar las pautas de vacunación frente al coronavirus.

En la Comisión han participado los diferentes departamentos de la Generalitat que intervienen en la acogida de refugiados, la Delegación del Gobierno y las distintas organizaciones que trabajan en el ámbito de la protección internacional. "Es un momento muy importante para coordinarnos para que todo el flujo migratorio, y cómo debe ser atendido, funcione correctamente", ha concluido Oltra.