Se acerca el Día del Padre y estas fechas son una buena ocasión para homenajear a nuestros progenitores y todo lo que hicieron por nosotros. Por ejemplo, trasmitiéndonos el amor por los oficios tradicionales como es el caso del calzado.

La costa levantina es sinónimo de industria zapatera y artesanía. Las fábricas de calzado y textil hicieron de las localidades alicantinas de Elche y Alcoy unas de las zonas más prósperas de la costa mediterránea y, a día de hoy, la región sigue siendo la gran referencia del calzado en nuestro país. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo y trabajo de miles de personas y a empresas con modelos de negocio que defienden los oficios artesanos, que parecen haber caído en el olvido, pero que son fundamentales para la economía española. Es el caso de marcas como la mallorquina Yuccs, que fabrica calzado con compromiso local realizado por artesanos, combinado con la innovación más vanguardista en sus materiales naturales y sostenibles.

De la tradición de este oficio habla Juan Carlos, uno de sus trabajadores en Elche: “La tradición del calzado me viene de mi padre, quien ha trabajado toda la vida como cortador a mano de muestras en piel. Estuvo más de 40 años en el oficio, empezó en Elche y pasó por varios talleres. Alguna tarde mi padre me llevaba con él para enseñarme, para que le ayudara y así conocía muchas tareas del calzado. Lo que hacía mi padre era bota alta en piel, algo muy difícil que conllevaba mucho coste, por lo que había que ser muy preciso”.

Fabricación artesanal y producción 100% local

Cada par de zapatillas Yuccs tarda aproximadamente seis meses en fabricarse, un proceso lento y artesanal que es toda una declaración de intenciones en un sector marcado por la sobreproducción, la industrialización y las modas que promueven lo efímero.

Diseñadas en Mallorca y fabricadas en Elche, en este minucioso proceso de producción intervienen más de 150 trabajadores altamente especializados y vinculados todos ellos a la industria del calzado. Los empleados de Yuccs son pilares fundamentales de esta empresa, sin los que no se entendería la que es hoy una de las firmas más revolucionarias de la industria española. Algunos de estos trabajadores llevan más de 30 años en el sector, uno de los que más tradición posee en España. Familias luchadoras que han mantenido el oficio de generación en generación, que continuaron el legado de sus padres y abuelos y, que ahora, lo trasladan a sus hijos.

“Mi madre era costurera, mi padre también se dedicaba al calzado y yo, en su día, decidí dejar los estudios para ponerme a trabajar en el sector del calzado, por su porvenir. También tomé esta decisión porque veía a mis padres cómo hacían los zapatos y me gustaba mucho. Consistía en un trabajo manual y me interesaba ver cómo de una piel se hacían los zapatos, pasando por muchas manos”. (Alberto, trabajador de Yuccs)

Esta marca de calzado apuesta por la cercanía y el respeto al medio ambiente en una cadena de valor que fomenta una producción 100% local y permite supervisar con mimo la calidad de los materiales, mantener unos procesos sostenibles y asegurar que las condiciones laborales de todos los trabajadores son las adecuadas.

Un trabajo hecho con sumo cuidado y sentimiento, como expresa Luís, encargado de la sección de cortado: “Lo que más me gusta de este oficio es ver personas que llevan en sus pies algo en cuya creación yo he participado, que es parte de lo que yo he hecho”.

La importancia de cuidar la herencia zapatera en España

“Fue mi padre quien nos inculcó este oficio. Él montó su propia fábrica y empleó a toda nuestra familia y gente de la zona. Todo el conocimiento que mi padre adquirió a lo largo de los años, ningún hijo lo hemos podido heredar, ya que es mucho. Él es un maestro zapatero de los que, por desgracia, no quedan. No hay generaciones que absorban todo ese conocimiento”. (José Ramón Gómez, trabajador de Yuccs)

Y es que estos oficios tradicionales van perdiéndose poco a poco, sepultados por la globalización actual. Iniciativas comprometidas como las de Yuccs evitan que desaparezcan por completo y ayudan a la recuperación de una de las industrias con más tradición en España. Los más de 150 trabajadores de esta empresa mallorquina crean productos únicos y de calidad, además de legar a sus hijos no solo un futuro y un porvenir económico que mantiene la cadena de valor local, sino una manera de ver y entender el mundo basada en el esfuerzo y la tradición familiar.

“Soy facturador y llevo 35 años en la empresa. Mi padre también se dedicaba a esto, hacía planchas de cuero artificial. Ahora tengo tres nietas y me gustaría que el día de mañana encontraran una empresa como Yuccs, que garantiza el trabajo nacional. Además de que aprendieran el oficio de su madre y de su abuelo. (José Andrés Ortiz, trabajador de Yuccs)

