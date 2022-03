«No me lo esperaba para nada. Sí que tenía la esperanza de sacarme una plaza, me visualizaba con ella, pero pensaba que sería de las últimas. Ha sido muy complicado y me he esforzado mucho, cuando lo vi me quedé en shock». La valenciana Eugenia Mormeneo, de 28 años, ha quedado primera entre las 4.435 personas que aspiraban a una de las 240 plazas PIR —para la residencia en la especialidad de Psicología en un hospital de España—, los ‘hermanos’ de los más conocidos MIR, para médicos.

Con un 94,1994 de resultado en el examen y una puntuación global de 103,6510 (90 % de la prueba y 10 % del expediente), esta joven de València podrá culminar en el ámbito sanitario su formación en Psicología, estudios que inició y completó después de haberse graduado en Ingeniería Mecánica por la Universitat Politècnica de València.

La historia de Mormeneo es atípica pues dejó un trabajo estable como ingeniera en Suecia, donde se había asentado, para dedicarse a una vocación que descubrió cuando, por hobby, empezó a estudiar Psicología a distancia con la Universidad Católica de Valencia.

«Siempre se me han dado bien las ciencias y desde el colegio ya se me encaminó a estudios más técnicos; la familia, los amigos… daban por hecho que estudiaría una ingeniería, así que nunca me propuse Psicología», reconoce la joven.

«Me di cuenta que mi trabajo no me llenaba y empecé a estudiar como hobby, porque leía artículos y me parecía interesante. Me enamoré de la carrera, me planteé que quería dedicarme a ello y vi que tenía opciones», reconoce la psicóloga.

«Me preguntaban por qué dejé un puesto privilegiado, pero no me llenaba; sé que es un cambio drástico»

Así, se sacó su segundo grado —del que obtuvo el premio al mejor expediente—, estudiando por las tardes, los fines de semana y en vacaciones. Cuando se graduó el pasado verano, dejó su trabajo en Suecia para prepararse el PIR, estudiando entre 8 y 10 horas los primeros meses y hasta 11 o 12 al final.

«La gente que de verdad me importa me ha apoyado al 100 %, porque me conocen y me entendían, aunque sí comprendo que parezca un cambio drástico y sí hay gente que me preguntaba por qué dejé un trabajo privilegiado con un buen sueldo en Suecia», asegura.

«Disfrutaba más estudiando que en el trabajo, me dio una motivación extra y era la mejor opción posible», defiende la joven que, además, se presentaba por primera vez al PIR.

Posible destino

Ahora, tras el «doble shock» al saber que tiene plaza y ser, además, la primera de los aspirantes, afirma que seguramente haga la residencia en el Hospital La Fe, uno de los más demandados de España entre los residentes.

Las pruebas se realizaron el 29 de enero, en abril se adjudicarán las plazas y a finales de mayo los residentes podrán incorporarse a los hospitales