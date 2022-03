Vivienda especializará a los abogados de oficio en desahucios y derecho a la vivienda. Conselleria ha empezado a trabajar en una reivindicación que las plataformas ciudadanas llevan siete años reclamando; más formación para los letrados en este tema. Es un primer paso, pero en realidad el objetivo es que se cree un turno de oficio específico para temas de vivienda.

Así lo explicó este lunes la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, que asegura que "hemos hablado con conselleria de Justicia del tema y hemos enviado al consell rector de justicia gratuita las recomendaciones para que en un futuro podamos tener un turno de oficio especializado en materia de vivienda y desahucios". Además, Peris ha reclamado que se aumenten las retribuciones para el turno de oficio.

Pese a que Vivienda ha movido ficha, la decisión es de los colegios de abogados, y son ellos los que tienen que definir sus turnos de oficio en función de sus disponibilidades. "Nosotras no podemos ir más lejos que especializar a los abogados que así lo quieran y pedir al colegio que lo ponga en marcha", dice Peris.

Actualmente el Colegio de Abogados tiene los siguientes turnos: el penal (con un turno grave para peticiones de más de 5 años), civil, laboral, contencioso administrativo, menores, extranjería y recientemente el de violencia de género (dentro del penal).

"Me parece súper necesario hacer cursos para especializar a los abogados en estos temas", dice el abogado Óscar Pardo

De cualquier manera, la formación en vivienda se va a impartir. "Queremos especializar sobre todo a las personas que están en el turno de oficio y en las oficinas de asesoramiento gratuito que conselleria de justicia está poniendo en los municipios", explica la directora General. Los cursos de formación se conveniarán con el deganato del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, "para poder formar a los profesionales y tengan los conocimientos para asesorar y, quizá encabezar en el futuro ese turno de oficio especializado", asegura Peris.

El contexto no invita a pensar que la especialización en vivienda no vaya a ser necesaria. Los desahucios han vuelto a repuntar tras el año 2020, cuando los juzgados cerraron durante muchos meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial. En 2021 se registraron cifras próximas a 2017, con 17 lanzamientos diarios (6.182 en total), la mayoría de ellos por impago del alquiler (3.807) frente a 2.192 por impago de hipoteca.

Reivindicación histórica

Cláusulas abusivas, vencimiento anticipado, Irph, titulizaciones... Son conceptos muy complejos que a las plataformas y muchos abogados y abogadas les costaba entender. "Llevamos mucho tiempo pidiendo un turno especializado en el tema hipotecario", dice José Luis González, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que recibe la iniciativa con alegría.

"Aunque no lo parezca, esto es algo importantísimo. En este tema hay mucha normativa que cambia cada poco tiempo, las moratorias y normas se actualizan constantemente, y cada vez los procedimientos son más complejos, sobre todo si tiene que ver con fondos buitre", dice González.

Pese a que en la PAH "nos hemos encontrado con muchos abogados de oficio con un gran compromiso y conocimiento", también "hemos tenido que asesorar o complementar lagunas que son básicas en otros", dice González.

Óscar Pardo de la Salud ganó a un gran banco en el turno de oficio. Recuperó la vivienda de Dora Paula, desahuciada por Caixabank por dos cuotas impagadas, tras seis años de batalla judicial desde el turno de oficio. Explica que no tiene clara la conveniencia de un turno solo para temas de vivienda. "Habría que mirar las estadísticas y la gravedad del problema, no sé si convendría", cuenta.

Pero Pardo sí que se muestra completamente a favor de dar formación y especializar a los abogados en vivienda y derecho bancario. "Es una rama muy densa y sobre todo que cambia mucho con cada normativa que sale de Europa, o del Supremo. Me parece súper necesario hacer cursos para especializar a los abogados en estos temas", dice.

Ampliar el acceso a la justicia

La formación en desahucios no es la única reivindicación de Vivienda y las plataformas. Puris asegura que también ha planteado a Justicia la posibilidad de aumentar las retribuciones del turno de oficio, sobre todo en los casos en que haga falta trabajo no estrictamente jurídico, como por ejemplo el de burocracia. La PAH se alinea también con esta posición "hay que subir los salarios a los abogados de oficio para que puedan hacerlo más dignamente", dice González.

"Cada vez los procedimientos son más complejos, sobre todo si tiene que ver con fondos buitre", dice José Luís González, de la PAH

La PAH también reclama algo de gran importancia para ellos. "Ampliar el derecho a la justicia gratuita", ya que muchas personas acaban quedándose fuera pese a tener pocos ingresos. "Para una familia de tres miembros, por ejemplo, el máximo son dos veces el Iprem; 16.900 euros. Pero si se cobra 17.000 euros al año ya no pueden", reclama José Luis. "Al menos -continúa- que calculen el Iprem con 14 pagas y no con 12".

La justicia gratuita es, además, una forma de que las personas de ingresos bajos no salgan todavía más dañadas de una demanda judicial. Como explica Pardo "yo siempre recomiendo a mis clientes que vayan por el turno de oficio y no por lo privado. Si gana el banco y condenan a esta persona en costas, que suele ser mucho dinero, no pasa nada si has ido por el turno de oficio. Siempre digo a las personas que vienen que contemplen esto".

Vivienda ha dado un primer paso hacia un objetivo que, de momento, todavía queda muy lejos. Pero lo anunciado deja conformes a las plataformas, ya que para ellas hace una gran diferencia. "Hay que garantizar la especialización en este tema y buenas condiciones laborales", sentencia José Luis González.