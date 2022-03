Adiós al pasaporte covid en las residencias de mayores

La Comunitat Valenciana dice adiós al pasaporte covid como medida de control de acceso a interiores. Hoy es el último día que se tiene que pedir para hacer visitas en las residencias de mayores. El Consell ha descartado pedir una prórroga de la medida al Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana por lo que, a partir de mañana jueves, el certificado covid (de vacunación, prueba negativa o recuperación tras haber pasado la enfermedad) servirá exclusivamente para viajar fuera de nuestras fronteras pero ya no será necesario para el acceso a ningún interior, al menos en la C. Valenciana.

Las residencias de mayores eran el último reducto en el que el pase covid todavía se tenía que pedir de forma obligatoria para entrar pese a que hace más de tres semanas que dejó de ser obligatorio presentarlo para acceder en lugares de hostelería, restauración, cines, circos o gimnasios. La Conselleria de Sanidad firmó la última prórroga de la medida hasta el 28 de febrero pero una semana antes, y dada la buena evolución de la pandemia, el Consell decidió adelantar su retirada en todos los sitios menos en las residencias donde, al considerarse como espacios más vulnerables, se solicitó mantener la medida otro mes más, hasta finales de marzo. El TSJ avaló que se pidiera solo hasta hoy pese a que el Consell quería mantenerlo todo el mes Así lo pidió formalmente la Generalitat Valenciana al TSJCV pero el alto tribunal redujo las intenciones del Consell: dio el aval a mantener la medida (a través de una resolución del pasado 24 de febrero) pero solo hasta mediados de marzo y no el mes entero. El tribunal entendía que era apropiado y proporcionado mantener el control vía pase covid pero no que hubiera razones para hacerlo todo el mes de marzo dado el "ritmo de desaceleración" que mostraba semana a semana la curva epidémica. La patronal pide una normalización Para la patronal de las residencias, esta última prórroga de la medida, ya estuvo de más. Según manifestó en su día el presidente de la patronal, José María Toro, el control de acceso vía certificado covid ya había "cumplido su función" y no tenía sentido mantenerla, máxime en un entorno en el que los visitantes "siempre son los mismos" y ya se llevaba pidiendo los pases de forma reiterada a los familiares de los residentes, "ya que tampoco podemos guardar datos y había que hacerlo cada vez que venían". Desde Aerte llevan semanas pidiendo una normalización de las medidas en residencias, tanto en cuanto al pase covid como a la reserva del 5 % de plazas a la que todavía están obligados y que se implantó en pandemia o "algunas medidas organizativas". Se basan para ello en el menor impacto que la sexta ola ha tenido en los ancianos, sobre todo tras la tercera dosis: en la última semana con datos, la primera de marzo, se registraron 267 positivos entre ancianos residentes pero solo 11 fallecidos, cuando los muertos en residencias en la ola de enero de 2021 se contaban por centenares cada semana.