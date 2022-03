Hoy voy a romper todos los estándares y no solo voy a prever el comportamiento de las nubes, las lluvias o el viento, también los comentarios de los falleros cuando las llamas estén a punto de calcinar el último ninot, quizás bajo la lluvia. No es que ahora me quiera pasar al ilusionismo -puede estar tranquilo, Anthony Blake-, solo quiero lanzar una reflexión ante las noticias desmedidas que se están lanzando sobre la borrasca Celia. El ciclón en cuestión fue nombrado hace unos días por el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera porque amenazaba con dejar temblando a Madeira, y vaya si lo hizo. Este lunes el observatorio de la Punta de San Lorenzo, ubicado en una pequeña península que remata la zona más oriental de la isla lusa, registró una ráfaga de 161 kilómetros por hora, digna de un huracán de categoría 2. El vendaval dejó entrever el potencial de la recién nacida Celia, con capacidad para avasallar la ciudad de Funchal y, a la vez, levantar una polvareda extraordinaria en el Sahara camino de la ciudad portuaria de Orán, en el norte de Argelia. Eso el lunes a primera hora, porque un rato después todo ese cielo pardusco dio un brinco, superó el mar de Alborán y cubrió media Península Ibérica, hasta salpicar al Oso y el Madroño en la Puerta del Sol.

La Comunidad Valenciana notó todo esto, al principio, en su extremo más meridional. En el sur de Alicante la calima se ocupó de hacer más confortable la siesta, oscureciendo el mediodía y dejando un ambiente crepuscular a las cuatro o cinco de la tarde. Más al norte se empezó a notar el viento, que el martes presentó rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de Valencia, para el desespero de los artistas falleros. Los monumentos ayer tuvieron que soportar viento y marea para llegar dignos a la entrega de premios, a partir de ahí “patà i avant”, el cartón piedra pasa a un segundo plano y preocupa la seda de la indumentaria fallera, con vistas a la Ofrenda. Las consultas de la información meteorológica siguen en un momento álgido y es muy tentador la colecta de visitas mediante titulares ampulosos, con un buen cancán. Sí que tenemos una depresión en altura -la DANA-, también continúa la borrasca Celia y lloverá, pero no tanto como algunas informaciones arguyen. En la ciudad de Valencia habrá ratos de lluvia pero también otros muchos sin ella, porque el centro de bajas presiones se va a posicionar de tal manera que predominará el viento de componente noreste, que no es el más adecuado para que las precipitaciones sean persistentes en la mitad norte del golfo. Donde sí está previsto que caigan con fuerza es en las montañas de la Vall d’Albaida, el Comtat o de la Marina Alta. En el resto de la Comunidad, los días grandes de las Fallas serán grises, ventosos y a veces lluviosos, pero los falleros no tendrán que desarrollar branquias ni habrá ancas de rana en los pretiles junto al Micalet.