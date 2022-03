La ómicron "silenciosa" ya genera la mitad de los contagios en la C. Valenciana

Cuando la ómicron "silenciosa" -el linaje BA.2 de la variante ómicron del coronavirus - se detectó por primera vez se temió por los posibles efectos que pudiera tener en la pandemia dado que, pese a "descender" de ómicron, este sublinaje tenía suficientes diferencias con respecto a la cepa original como para suponer una amenaza. Ahora que su expansión está más que generalizada y en la Comunitat Valenciana supone ya casi la mitad de los contagios, los expertos tienen claro que no hay motivos de alarma ante la ómicron "silenciosa", denominada así porque no genera un fallo concreto en las PCR que facilitaba detectar ómicron frente a delta.

Este linaje llegará a generar el 100 % de contagios de coronavirus (como en su día pasó con la propia ómicron frente a la variante delta) pero esto no va a generar ni otra explosión de casos ni más riesgo de hospitalizaciones o casos graves por el llamado escape vacunal. Es la principal conclusión, y el mensaje de tranquilidad, que han lanzado el grupo de expertos que evalúan en España el riesgo que suponen las nuevas variantes del coronavirus descubiertas y calificadas como "de preocupación" (VOC, por sus siglas en inglés) por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Será dominante pero sin riesgo añadido

Estos vigilantes del coronavirus -entre los que están los investigadores valencianos Fernando González Candelas e Iñaki Comas- concluyen que aunque la BA.2 es "ligeramente más transmisible" y va a terminar por ser la dominante, el riesgo de que este cambio genere un "aumento en la transmisión" es bajo y tampoco han visto que haya mayor riesgo de acabar en el hospital si desarrollas covid-19 por culpa de una o de otra. Por todo, concluyen que el riesgo de este nuevo linaje es "bajo" para la población general y "moderado" para la población vulnerable.

Desplazará al resto de linajes de ómicron como en su día lo hizo ómicron con delta

"No va a suponer otro 'boom' de casos aunque sea algo más transmisible aunque en algún país se temió que fuera así. El revuelo con la ómicron silenciosa comenzó en Dinamarca", recuerda González Candelas, catedrático de Genética de la Universitat de València e investigador de Fisabio que pone en contexto el por qué del seguimiento especial que ha tenido este sublinaje de ómicron. En Dinamarca se ligó el aumento de contagios que hubo a principios de años con su aparición "pero también acababan de eliminar todas las medidas. El aumento de contagios fue muy espectacular pero la retirada de medidas distorsionaba mucho", explica el investigador.

En la C. Valenciana y según los informes del Centro de Coordinación de Alertas, en la primera semana de marzo el porcentaje de probables casos ómicron que se encontraron por cribado de PCR del resto de linajes (BA.1, BA.1.1 Y BA.3) era del 52,4 %. "Esto supone, en ausencia de circulación de delta, que el resto se pueda adjudicar a la ómicron silenciosa sin mucho margen de error", asegura González Candelas.

Aunque no haya motivos de preocupación, la entrada de la BA.2 de ómicron sí ha traído cambios como pasó en su día con la entrada de ómicron. Por ejemplo en el tiempo en que se inician síntomas una vez te contagias (más corto) o en la posibilidad de volver a pasar la covid-19 aunque ya te hayas contagiado por ómicron: es poco frecuente aunque posible. "Además la mayoría de reinfecciones son bastante suaves, de poca gravedad", añade González Candelas.

Deltacrón: "ni es la primera combinación ni la última"

Por otra parte, el investigador quiso dejar claro que la llamada variante deltacrón no es ni una variante nueva ni supone ninguna amenaza añadida. "Es algo normal y previsible: es una recombinación de ambas variantes. Ha habido muchas más. De hecho no es la primera ni será la última", apunta el catedrático. Esta recombinación será vigilada "porque lo están siendo delta y ómicron pero no porque tenga características diferentes. Simplemente se preguntó por ella ante la OMS y se confirmó su existencia pero nada más", añade.