À Punt pone en marcha la maquinaria para sacar las oposiciones de su plantilla

Un pequeño paso en el DOGV, pero un avance para las oposiciones de la radiotelevisión pública valenciana. A apenas tres meses de que À Punt celebre los cuatro años en antena y con algunos de los empleados del ente con ese tiempo ya cumplido en la cadena, algo parece moverse para activar las oposiciones que dotarían de estabilidad a una parte de la plantilla.

La última convocatoria de puestos laborales para la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació implica el inicio de un movimiento que en la administración y su aparataje tiene sus tiempos extensos. Son tres puestos de "libre designación" de "naturaleza funcionarial" que se publicaron en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a principios de febrero y entre los que está el de jefe de servicio de Organización y Secretaría del Consejo de la Ciudadanía.

A simple vista, el nombre no dice mucho más allá de la mención al Consejo de la Ciudadanía, un órgano asesor del Consejo Rector que rige el ente. Sin embargo, si se mira las funciones del puesto en concreto, tal y como se desgranaron en la modificación del reglamento y funcionamiento del Consejo Rector y que se ratificó en el DOGV en 2018, entre sus funciones está "organizar y gestionar los sistemas de acceso del personal del grupo corporativo".

El ente incumple la Ley de Función Pública al convocar un puesto de libre designación que lleva ocupado más de seis meses en comisión de servicios

El puesto es de libre designación a partir de un concurso dirigido para personal funcionarial de la Generalitat. A ella se podrá presentar la persona (un funcionario de la Generalitat) que actualmente ejerce las labores de jefe de servicio de Organización y Secretaría del Consejo de la Ciudadanía. Porque como explican en el Consejo Rector, la plaza para la que ahora se lanza el concurso ya existía, aunque se encuentra ocupada en comisión de servicios y su salida a concurso supone la consolidación del puesto de trabajo.

De hecho, la plaza lleva ocupada por este funcionario, con despacho en las oficinas del centro de producciones de Burjassot más de dos años. Este tiempo en funcionamiento sin convocatoria supone incumplir la Ley de Función Pública valenciana que establece que no se podrá permanecer en comisión de servicios más de seis meses en los puestos de libre designación, "salvo que exista un impedimento legal que no permita su convocatoria pública", algo que no ha ocurrido o, por lo menos, no mencionan desde el ente.

La falta de un contrato programa acordado con la Generalitat y de la Relación de Puestos de Trabajo, otros frentes que retrasan las oposiciones

Fuentes de la dirección de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació restan importancia a este incumplimiento de la normativa e indican que es habitual en la Administración ante la imposibilidad de adjudicar las plazas en tiempo y forma. En el caso de esta plaza en concreto, la que se tendrá que encargar de desarrollar el modelo de acceso a la radiotelevisión pública, justifican el retraso que deja varios calendarios caducados a las dudas que existía sobre la unificación de la sociedad anónima de À Punt y la CVMC.

En este sentido, estas mismas fuentes expresan que se ha estado esperando este cambio porque de haberse producido no habría hecho falta adjudicar esa plaza, puesto que la nueva entidad hubiera sido una sociedad mercantil. No obstante, como el asunto parece enterrado, especialmente tras la marcha del que fuera presidente del Consejo Rector y una de las voces que más lo reclamaba, Enrique Soriano, en el ente han decidido realizar la convocatoria.

Sin embargo, en el Consejo Rector son más reacios a que la adjudicación de esta plaza que deberá resolverse en un plazo inferior a tres meses traiga la consiguiente caída de fichas hasta unas oposiciones que afecten a la plantilla general del ente sobre la que todavía hay numerosas incógnitas. Entre estas dudas está la del número total de la plantilla, con discrepancias entre las propuestas de À Punt y las del Consell que no aceptó a finales de año la Relación de Puestos de Trabajo que le facilitó la empresa pública y que ha de ser la base a partir de la que guiar las oposiciones.

Otro de los problemas con los que se topa la corporación es la falta de un contrato programa que se sigue negociando entre Presidencia y el Consejo Rector. En este se fijarán los presupuestos y los objetivos, marcadores clave para determinar el margen en el que podrá moverse la plantilla. No en vano, la ley que rige la radiotelevisión pública señala que no se podrá dedicar más de un tercio del presupuesto al capítulo de personal, lo que ha sido, ejercicio tras ejercicio, un quebradero de cabeza para los legisladores.