La vida en una maleta de mano: 90 refugiados ucranianos huyen en tren hasta llegar a València

Con una maleta de mano en la que caben pocos trozos de una vida. Así llegaron este miércoles noventa refugiados ucranianos a la estación Joaquín Sorolla de València. Con poco equipaje y la mirada perdida. O acuosa. O la de una niña que no entiende lo que es la guerra. O la de una adolescente que sí lo entiende, demasiado bien, y por eso se echa las manos a la cara.

València acogió a 90 personas ucranianas más que llegaron en tren huyendo de las bombas. Noventa vidas rotas por la guerra. La mitad se unió a otras familias valencianas que les esperaban para recogerlas y salir de la estación en pocos minutos. La otra mitad no tiene red. Entre estos había 16 menores.

Llegaron al andén a las once de la noche, a una ciudad que muchas no conocen y que estos días bulle. Mejor dicho, estalla. "Le hemos explicado lo que son las fallas, que aquí se tiran petardos y que van a escuchar explosiones, pero que no pasa nada", cuenta la traductora de Cruz Roja que los recibió. El martes por la noche dos niños rompieron a llorar cuando escucharon reventar un "masclet". Son explosiones festivas, pero por lo menos no son bombas.

La Generalitat ya debate abrir grandes espacios para gestionar un gran volumen de acogidas

Se trata del quinto tren que llega desde este sábado lleno de refugiados ucranianos, según explica la concejala de Cooperación y Migración, Maite Ibáñez, presente en la estación para coordinar la acogida de estas personas desde que empezaron a llegar el fin de semana. Ya han llegado más de 430 personas por esta vía, y en estos momentos solo la concejalía acoge a 800 personas en diferentes recursos y ha atendido a más de 3.000 desplazados.

"Punto de encuentro" en español, inglés y ucraniano, con una gran bandera del país para que los refugiados vieran el cartel y entraran a la sala habilitada por Adif y Cruz Roja para la primera atención. Allí se ofreció a las personas agua, galletas y algo más de comida tras llegar del viaje. Asimismo se les proporcionó una copia de la guía que el Ministerio de Inclusión ha preparado con toda la información necesaria para migrantes ucranianos. Después, la traductora les informó sobre la acogida y la fiesta tan sonora que se celebra estos días en la ciudad.

Foco de acogida

Pese a que todas las miradas están puestas en Alicante, la realidad es que València se ha convertido en el gran punto de llegada de refugiados ucranianos. Tanto que la concejalía no para de ampliar el sistema de acogida para dar respuesta a la demanda. De hecho, tal y como explica Maite Ibáñez, "ahora mismo nos estamos quedando con muchos refugiados que quieren seguir hasta Alicante pero no pueden porque el centro de acogida de la Ciudad de la Luz aún no está operativo".

Las miradas están puestas ahora en Joaquín Sorolla, punto de recepción sobre todo desde que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, decidiera poner los billetes gratis para las personas que huyen del conflicto. El número de llegadas está siendo tal, que la Generalitat ya debate abrir grandes espacios para gestionar un gran volumen de acogidas.

La mayoría de personas que llegaron son mujeres y niños, ya que ellos se han tenido que quedar en el frente, pero también hubo varias personas mayores, e incluso en una de las llegadas bajó del tren una persona dependiente.

Rápidamente los efectivos de Cruz Roja, en un dispositivo de unas quince personas, hacen el recuento, chequean los perfiles, sus necesidades y los registran. Mientras tanto el bus está en camino. Las 45 personas que llegaron dormirán la primera noche en un hotel que a puesto a disposición el ministerio y donde les esperaba también algo de comida y agua, según confirmó Maite Ibáñez. Mientras tanto, y en función del perfil de cada familia, se empieza a trabajar en el recurso que mejor se adapte a ellos. En 45 minutos, el autobús salía lleno para darles su primera acogida después de muchos días de huida del terror de las bombas.

El dispositivo de acogida es muy complejo. Como explicó Ibáñez, "no sabemos con exactitud cuántas personas llegan porque estos trenes no los fleta nadie, son los propios refugiados que han llegado a España por esta vía sacando los billetes". Además, "tampoco podemos prever cuántas personas de todas las que llegan tienen red y cuántas no, así que tenemos que preparar recursos de acogida muy flexibles", cuenta Ibáñez.

"Preguntamos a la gente cómo se siente, si está bien, si necesita algún tratamiento o medicación. No hacemos referencia al hecho de de qué parte vienen ni a nada de su vida para no revictimizar. No es el momento". Las trabajadoras de Cruz Roja se mueven en una cadena perfectamente engrasada para que estas personas puedan tener una cama y un techo calientes lo antes posible.

Pese a todo, algo siempre se escapa, este miércoles una mafia intentó llevarse a dos refugiadas ucranianas haciéndose pasar por Cruz Roja. Fueron dos refugiadas las que dieron la voz de alerta a la traductora, que lo puso en conocimiento de la Policía, que se personará los próximos días en la estación.

València está de celebración. Los monumentos de colores llenan las calles y los casales falleros vibran en una ciudad a todo volumen. Al mismo tiempo, una niña está sentada en una maleta en la estación y ni siquiera llora. La madre junta la frente con la de su hija y le habla bajito. Le acaricia el pelo y la mejilla. Le da besos. Está de rodillas con ella. Da igual lo que se escriba en estas líneas, no se puede transmitir lo que siente, si piensa en su padre, en sus amigos, en su colegio, en sus abuelos, en el parque donde jugaba, en su perro o su gato. En la vida que tenía antes de que las bombas reventaran en el barrio. O si piensa en todo eso a la vez. La cuestión es que ha huido de la guerra, sí. Pero ha dejado atrás todo excepto sobre lo que está sentada. La vida en una maleta de mano.