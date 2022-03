El Botànic perfila el texto de la ley de tasa turística para registrarlo en dos semanas

Los partidos del Botànic, el tripartito valenciano de izquierdas que sustenta el gobierno de la Generalitat, ya han comenzado a pulir la redacción de la futura ley de tasa turística valenciana, una de las más polémicas de los últimos años, no solo en el seno del tripartito sino por el rechazo tajante de la patronal del sector a aplicarla en la Comunitat Valenciana.

Según han confirmado fuentes parlamentarias representantes de PSPV, Compromís y Unides Podem han mantenido ya reuniones para redactar el borrador de la ley, que se presentará en las Corts en unas dos semanas. El acuerdo que los tres partidos firmaron en diciembre señalaba al final de marzo como plazo máximo para registrar la proposición de ley. Aunque es probable también que pueda presentarse en la primera semana de abril señalan desde el Botànic.

Las tres formaciones se han dado un plazo para posibles enmiendas al texto, pero la propuesta está muy avanzada porque nace de la enmienda que Compromís y Unides Podem presentaron a los presupuestos de 2022 y que los dos socios retiraron finalmente ante el rechazo del PSPV y el acuerdo que alcanzaron los tres partidos en diciembre para dar luz verde a la elaboración de la ley.

Ya se han celebrado varias reuniones entre los grupos en las que se han intercambiado propuestas de modificación que se está valorando su inclusión. Pero la gran novedad es que se trabaja sobre un texto que, salvo sorpresa, acabará en una ley que recogerá la creación de un impuesto valenciano a las pernoctaciones turísticas y que incorporará las dos premisas fundamentales que defienden los socialistas, el carácter municipal y voluntario para los ayuntamientos que lo decidan.

En las últimas semanas los partidos del Botànic se han reunido con colectivos que representan al sector y con sindicatos y han recogido aportaciones y también con la patronal hotelera, que está en contra y que no ha querido ni entrar a valorar el texto que se les ha presentado, y también, según ha sabido este diario, con representantes de la secretaría autonómica de Turismo que dirige Francesc Colomer, que está totalmente en contra de la creación de la tasa, aunque el partido en las Corts la acepta con las condiciones ya conocidas. Desde el PSPV se traslada que los tres partidos están trabajando en reuniones con todos los sectores afectados con prudencia y rigurosidad, señalan.

La introducción de este impuesto ha sido uno de los principales motivos de fricción entre la coalición de izquierdas en los últimos años. Pero finalmente se adoptó un acuerdo que recogía impulsar, a lo largo de enero y febrero de 2022, como ha ocurrido, un proceso de diálogo con el conjunto del sector turístico (empresariado y trabajadores), así como con los ayuntamientos, asociaciones de vecinos, personas expertas y representantes de las administraciones del entorno que cuenten con instrumentos tributarios vinculados a la actividad turísticas, en referencia, se supone, a las comunidades de Cataluña y Baleares, que mantienen en vigor este gravamen.

El acuerdo añadía que al acabar el trimestre se presentará una proposición de ley creadora del Impuesto Valenciano de Estancias Turísticas, de carácter municipal y voluntario, que garantice la capacidad de los ayuntamientos que así lo deseen de obtener recursos económicos a partir de las estancias turísticas en sus municipios.

No obstante, no se va a aplicar en lo que queda de año porque la proposición de ley tiene un recorrido en las Corts que ocupará prácticamente todo el año. Y 2023 no parece el mejor momento para activarla ya que hay elecciones autonómicas, seguramente en el mes de mayo por lo que el Botànic dejará la ley aprobada pero ponerla en vigor parece que tendrá que hacerlo el gobierno que salga de la cita con la urnas, aunque la derecha ya ha dejado claro que no la aplicará.

La propuesta inicial recogía tasas de entre 0,5 y 2 euros por noche en función del tipo de alojamiento. En concreto, el texto que servirá como punto de partida, el rubricado por Compromís y Unides Podem, recogía que el impuesto se cobrará para estancias en establecimientos hoteleros; campings y áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas; casas rurales, albergues turísticos y acampadas en finca particular con vivienda habitada; bloques y conjuntos de viviendas turísticas; viviendas de uso turístico; y embarcaciones de crucero turístico cuando realicen escala en un puerto de la Comunidad Valenciana.

Ese acuerdo inicial contemplaba una serie de exenciones, de forma que no pagarían los menores de 16 años; las estancias subvencionadas por programas sociales de las administraciones públicas de cualquier estado miembro de la Unión Europea; las estancias por motivo de salud de cualquier persona y de su acompañante, siempre que se justifique la necesidad de recepción de prestaciones sanitarias incluidas en la cartera de servicios del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana; y las estancias que se realicen por causas de fuerza mayor.