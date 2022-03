"Dos dones de vida alegre pero en un afligit passat nos oferixen 'tot lo negre' això sí...¡ben desinfectat!". Esta es una de las frases que se leen junto a uno de los ninots de la Falla del Pilar, que este año se ha quedado a las puertas del primer premio de Especial y que representa en una de sus escenas a dos mujeres prostituidas en el barrio de Velluters (renombrado por el monumento como 'vell úters') junto a Joan Ribó. "Passa per allí en Joan Ribó somrient, feliç i optimiste ignorant del tot l'abolició com és mandat socialiste", reza otro de los versos que acompañan al monumento.

Carol L, superviviente de la prostitución y activista se ha personado esta mañana ante la escena fallera para protestar por lo que considera una "ofensa y una ridiculización del dolor de las mujeres". "Es una ofensa para todas las que hemos logrado salir y para las que todavía están atrapadas dentro del sistema prostitucional, esto es una parodia, un insulto y no tiene razón de ser ninguna", ha dicho la activista ante las decenas de personas que visitaban la falla.

En declaraciones a este periódico, Carol, activista apoyada por el Front Abolicionista del País Valencià, ha criticado que se vincule el abolicionismo con los partidos políticos, en este caso con el socialista. "Basta ya de vincular el abolicionismo con partidos. Tiene mucha más historia de mujeres que llevan luchando muchos años por la causa".

"La abolición no es partidismo, son derechos humanos"

La activista ha acudido al monumento en el día en el que se reducirá a cenizas tras la cremà, con una pancarta en la que se podía leer "la abolición no es partidismo son derechos humanos. Por mi, por todas". "Lo que peor me ha sentado es la frase de 'mujeres de vida alegre y con 'tot lo negre desinfectat', no necesita demasiada explicación y a mi me ha sentado como una cachetada, creo que se está ridiculizando el dolor de las mujeres y parodiando un problema que afecta a miles de mujeres".