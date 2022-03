Hermelinda Vanaclocha: "Va a ser un ‘shock’ para la gente dejar de hacer test pero hay que cambiar"

Estamos a punto de entrar en un proceso de transición en el manejo de la covid-19. ¿Cómo funcionará?

Solamente llegaremos al diagnóstico microbiológico en determinadas personas vulnerables: inmunodeprimidos, embarazadas y mayores de 60. Sin estos requisitos, los médicos decidirán si se hace prueba y actuarán como en cualquier enfermedad de vías respiratorias altas, en función de la clínica y del historial. Y tampoco vamos a aislar. Pretendemos que la gente con síntomas si no está para ir a trabajar, no irá, pero si está para trabajar, acudirá pero llevando la mascarilla puesta sin quitársela nunca.

S

erá un ‘shock’ porque supone anular aislamientos y saber que cualquier persona con síntomas puede ser contagiosa...

Al principio va a ser un ‘shock’: la gente va a ir al médico y pedir la prueba, pero la situación tiene que cambiar. Si una persona tiene un ligero picor de garganta y ya tenemos a mucha parte de la población protegida, no tiene sentido seguir en la misma línea. Somos conscientes de que al principio costará pero nos acostumbraremos. Eso sí, habrá que explicarlo bien, porque no significa que haya terminado la pandemia.

S

i solo se vigila a los vulnerables, ¿se llegará tarde ante un posible repunte?

No tiene por qué, aunque no vamos a diagnosticar todos los casos, sí vamos a monitorizar todas las personas que van con una infección respiratoria aguda al médico. Con lo cual, cuando empiece a subir, veremos que está pasando una cosa que no es normal. No tenemos por qué llegar tarde.

¿

Ve prematuro hacerlo ya?

En la ponencia de alertas lo hemos discutido mucho. No tiene sentido que por atender a gente que no tiene síntomas o muy leves, estemos dejando de atender a otra población que sí lo necesita, que son las personas con enfermedades crónicas. Llega un momento que hay que decir ‘hasta aquí’ y pensamos que ese momento ha llegado. Es la misma variante, es leve, el 90 % de personas están vacunadas y este enero ha habido una vorágine de casos: tantos como en todo 2021, unos 490.000 en números redondos. Prácticamente casi toda la población está inmunizada por lo menos para que la enfermedad no sea grave, que es lo importante.

¿

Entonces ómicron ha servido realmente para entrar en este cuasi fin de la pandemia por inmunidad natural?

Al final de la pandemia no me atrevería a decirlo. Debemos ser cuidadosos porque la gente al ver que esta variante es más leve, actúa como si se hubiera terminado la pandemia y no es así. Esta enfermedad sigue produciendo muchas muertes evitables y tenemos que seguir tomando medidas. Pero sí para llegar donde estamos, al ser muy contagiosa pero a la vez la más leve y con una vacuna que protegía muy bien, ha supuesto un nivel de protección muy importante.

Hay críticas por usar el término gripalización para hablar del periodo que se va a abrir con la covid-19 porque, para algunos, supone trivializar la enfermedad. ¿Cree que es el término adecuado?

A mí desde el primer momento no me gusta nada el término que se ha cogido porque es banalizarlo. Cuando la población habla de gripe, muchas veces habla de esos procesos respiratorios que estás 3 o 4 días mal, te lloran los ojos, la nariz... Eso no es gripe. Una gripe es una enfermedad que deja bastante KO a personas con buena inmunidad y cuesta recuperarse. Por eso hay mucha gente que piensa que la gripe es una tontería. Por eso no me gusta hablar de gripalización porque parece que no sea importante pero la gripe produce algo más de 1.000 casos graves al año y defunciones todos los años, y la covid produce mucho más ingresos y más muertes pese a la vacuna.

La gripe es un virus estacional que todos los años provoca un estrés hospitalario importante en invierno. ¿El sistema va a poder asumir que coincida un pico de gripe y de covid-19?

Es lo que más miedo nos daba, incluso en 2020, que cuando llegara otoño si se juntaba una onda de gripe y de covid iba a ser muy complicado pero hasta ahora no ha ocurrido y teniendo en cuenta que ya tenemos muchas defensas contra la covid, esperemos poder asumirlo bastante bien. Todo va a depender de si el virus muta. Si no cambia la variante, no tiene por qué ser distinto.

Entonces, ¿debería ir todo bien si no entra otra variante?

Si no tiene ningún cambio importante que tenga impacto sobre la población (que es lo que más se va a vigilar ahora en todo el mundo), no tiene por qué ser diferente y por lo menos pasemos unos meses bastante bien. La prueba definitiva estará en otoño-invierno. No sabemos si este virus es estacional o no, pensamos que no es muy diferente a otros coronavirus y que en el hemisferio norte afecte en invierno, y en el sur, al revés. Este verano estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el sur. Nos ayudará a prever algunas cosas.

Ahora hay un repunte en los datos. Además llega en un momento no muy bueno, con Fallas, Magdalena y Semana Santa.

En todas las comunidades hemos ido desescalando medidas y hay mucha más interacción social de la que había antes. Si bajamos precauciones y además estamos cansados y hay gente que cree que se ha terminado, pues todo se junta y hace que vayamos a repuntar un poco. A nosotros nos coincide en un momento con Fallas y la Magdalena, de mucha interacción social. Que haya indicios de que empezamos a subir ahora, en un momento todavía de circulación alta y sin tener todavía el efecto de las Fallas… No, no nos viene bien.

¿Este repunte puede ser inicio de una séptima ola?

Creemos que si no hay un cambio de variante y de momento aún no lo hay, no tenemos por qué entrar en una séptima ola. Habrá un repunte, es indiscutible, pero no nos preocupa porque la gente más susceptible está muy vacunada y tendrá un impacto menor en los hospitales pero mientras no entre otra variante no pensamos que haya otra, pero todo está con alfileres porque siempre hay incertidumbre.

Pedro Sánchez está anunciando que la retirada de mascarillas en interiores será «pronto». ¿Cuál es su posición?

Creo que debemos de ser prudentes. Las muertes evitables deben ser nuestra máxima prioridad. Sinceramente, no acabo de entender lo que está pasando en algunos países del alrededor, donde están subiendo en contagios y han quitado mascarillas en interiores cuando está demostrado que en los interiores es donde más riesgo hay. Creo que debemos aguantar algo más, no digo un año, pero veamos primero hasta dónde llega el rebrote de Fallas y Magdalena, qué pasa en marzo y abril y en función de ello, tomemos decisiones. No adelantemos.