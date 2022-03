El PSPV ahonda su perfil valencianista

En 2008, en las entrañas del PSPV se debatía la posibilidad de cambiar el nombre por el de Partit Socialista de la Comunitat Valenciana. El asunto revolvía a los integrantes de la formación entre los que continuaban apelando al perfil valencianista y quienes culpaban a llevar en las siglas ‘País Valencià’ el motivo de más de 13 años de desastres electorales en las urnas autonómicas.

Catorce años después el debate causaría sonrojo en las filas socialistas. El PSPV acumula cinco elecciones como la formación más votada de la Comunitat Valenciana (dos generales, las autonómicas, las municipales y las europeas) y más que un cambio de siglas como el planteado en 2008, la formación camina en dirección contraria. Contar en la ejecutiva con las secretarías de ‘Valencianismo y Autogobierno’ (que lleva el conseller Vicent Soler) y ‘Federalismo y Descentralización’ dan muestra de ello.

La última acción es la puesta en marcha del Espai Josep Lluís Bausset, idea llevada por estas dos secretarías y por el propio Soler y que se pretende impulsar a lo largo de esta primera mitad de 2022. En la organización explican que se trata de un espacio de reflexión y debate, un foro (similar al que lleva el nombre de Maria Cambrils) para poner en valor todo lo relacionado con el autogobierno y homenajear los 40 años de l’Estatut así como recordar la figura de Josep Lluís Bausset. Es una forma, indican fuentes del partido, de remarcar (especialmente en los más jóvenes) lo logrado con el desarrollo autonómico, de profundizar en lo que llaman ‘vía valenciana’ y contar con un marco de referencia que sirva para proponer medidas que profundicen en esta línea. Porque aunque un foro sea un elemento intangible que se concretará en encuentros, charlas y debates, tiene un claro significado sobre el ser del partido al ahondar su perfil valencianista.

No en vano, este es el segundo foro de reflexión con nombre propio que se instaura dentro del partido. El otro es el Espai Maria Cambrils, un espacio de pensamiento que va dedicado al feminismo.

«Valencianismo inclusivo»

«Es la hora de fortalecer las ideas y los valores de una España de Españas abierta, descentralizada y más respetuosa con las singularidades de cada territorio, es el tiempo de defender, con firmeza, nuestra identidad como pueblo», explica uno de los documentos remitidos a la militancia sobre este foro en el que llama a una «cultura federal», un «valencianismo inclusivo» con «vocación europeísta» e incluso a mostrar «orgullo valenciano».

Son frases en un texto de presentación que, no obstante, no se quedan ahí. Descentralización, federalización y autonomía son constantes en los discursos de Ximo Puig en el ámbito estatal. No es solo que el partido quiera exhibir perfil valencianista como una forma de ensanchar el espacio electoral o de contentar a alma ‘fusteriana’ interna, es que su líder y president de la Generalitat es el mayor exponente de esta línea.

La defensa de un perfil más valencianista no solo llega en el 40 aniversario de l’Estatut, sino también en plena ofensiva de la extrema derecha por acabar con las autonomías y la tensión con la Comunidad de Madrid por lo que Puig considera «una aspiradora de recursos» que tiende a una recentralización. También con la competencia con Compromís en el flanco izquierdo por la bandera valencianista.

En el último barómetro del CIS con muestra exclusivamente valenciana, el postelectoral autonómico de 2019, un 38 % de valencianos apostaba por un modelo territorial con una descentralización como el actual (12 puntos más que en 2012) y solo un 21 % lo hacía por un Estado único sin autonomías (10 puntos menos que siete años atrás). Asimismo, un 13 % pide menos autonomía para las comunidades por un 16 % que pide más. En 2012 era uno de cada cuatro el que pedía menos competencias.

A finales de septiembre de 2008, con un Palau de Congresos en el que se cortaba la tensión, la mayoría de delegados del PSPV rechazan en el undécimo cónclave de la formación valenciana cambiar el nombre del partido. El 117 a 13 fue apabullante a favor de mantener las siglas del PSPV. Aquel día, Ximo Puig, que acabaría perdiendo el congreso, salió ovacionado tras la votación mientras en el hall del Palacio de Congresos resonaba «País Valencià, País Valencià».