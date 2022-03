"Enhance", fundada en 2019 con el objetivo de desarrollar un campus europeo conjunto -los llamados supercampus-, aspira a una transformación sostenible de la sociedad europea a través de la enseñanza y la investigación. Por tanto, es de gran importancia para la Alianza apoyar a las universidades europeas cuya labor se ve amenazada por la guerra. “Queremos construir una asociación que tienda puentes incluso más allá de la difícil situación actual y cree oportunidades en la investigación y la enseñanza en los próximos años”, afirma Naveed Syed, secretario general de la alianza.

La Universidad Técnica Nacional de Ucrania se fundó en 1898 en Kiev y cuenta con unos 36.000 estudiantes. Tiene 15 facultades y fue la primera universidad de Ucrania que firmó la visionaria Carta Magna de las Universidades Europeas en 2003; mientras que la Universidad Nacional Politécnica de Lviv, creada en 1816 y con unos 35.000 estudiantes, tiene 17 facultades y más de 100 departamentos.

Por ahora, esta colaboración se centrará en la posibilidad de que el alumnado de ambas universidades se beneficien de atractivas ofertas de aprendizaje y participen en los diversos ecosistemas "Enhance", a través de la movilidad tanto virtual como física, apunta la UPV.

Además, la esperanza de la alianza a medio y largo plazo será una consolidación razonable de ambos socios a través de una mayor movilidad, un intercambio entre los órganos de autogobierno estudiantil y la cooperación científica. "Es absolutamente crucial que nos solidaricemos con las instituciones de educación superior de Ucrania y les proporcionemos medios para compensar los trastornos causados por esta horrible guerra", concluye Naveed Syed.

El profesor Zaremba, rector de la Universidad Tecnológica de Varsovia, miembro de "Enhance", explica que, tras haber tenido "colaboraciones muy fructíferas en el pasado", ahora pretenden "reforzar nuestro vínculo con ambas universidades en estos tiempos difíciles".

En ese sentido, Anne Borg, rectora de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y presidenta del Consejo de Administración de Enhance apunta que "no es únicamente una alianza de siete universidades que comparten la aspiración de promover la excelencia en la educación y la investigación, sino también una alianza que se toma en serio su responsabilidad con la sociedad europea".

Alianza ENHANCE

La Alianza "Enhance" se libera de barreras físicas, administrativas o educativas, en el que los estudiantes, el profesorado y el personal puedan moverse libremente para experimentar el Espacio Europeo de Educación Superior. Su misión es impulsar una transformación social responsable y promover el desarrollo y la utilización de la ciencia y la tecnología, en beneficio de la sociedad. ENHANCE forma parte del programa ERASMUS+ "Iniciativa Universitaria Europea".

La Alianza reúne a siete universidades miembros: la Technische Universität Berlin (TU Berlin), como coordinadora, la Warsaw University of Technology (WUT), la RWTH Aachen University (RWTH Aachen), la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), la Chalmers University of Technology, la Polytechnic University of Milan (Polimi) y la Universitat Politècnica de València (UPV).