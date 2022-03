La emisión de las misas concentra el 90 % de las peticiones ciudadanas a À Punt en 2021

La pestaña se llama "sugerencias" pero bien podría haber llevado el nombre de "pulse aquí para pedir que vuelvan las emisiones de la misa". De hecho, nueve de cada diez usuarios que se pusieron en contacto con el Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació para expresar alguna recomendación habría pulsado a este apartado.

En total, de las 1.263 sugerencias de los telespectadores que llegaron en 2021 sobre la programación de À Punt, 1.145 fueron para pedir el regreso de las misas de los domingos, según el informe presentado por el órgano que asesora a la radiotelevisión pública valenciana a las que hay que sumar 9 quejas en este sentido de las 60 presentadas en total.

No es extraño que los dos grandes picos en las solicitudes llegadas hasta este consejo fueran en junio (236) y octubre (898) cuando se anunció el fin de estas retransmisiones, números que multiplican por 10 y por 50 los números habituales de quejas como las 18 de enero y mayo e incluso hasta por 100 a la de los meses más flojos como diciembre (9) o julio y septiembre (6).

Las quejas han acabado haciendo efecto sobre la cadena que ha recuperado a lo largo de este 2022 la emisión de estas celebraciones religiosas dominicales que, no obstante, no han encontrado el sustento de la audiencia, con cifras que en sus primeras semanas apenas llegaban al 1 %.

No obstante, las misas no son las únicas quejas recibidas por la cadena a través del Consell de la Ciutadania durante 2021. También hay numerosas peticiones respecto a la programación en la que se piden espacios musicales, reposición de series o que no se elimine el informativo matinal durante el horario de verano, una de las quejas más recurrentes el año pasado.

Respecto al informe del año anterior, en 2020, hay una importante disminución de las quejas y sugerencias recibidas. Así, se pasa de 187 quejas y 1.649 sugerencias recibidas en 2020 a las 60 y 1.262 de 2021, una disminución del 68 % de quejas y un 23,5 % menos en sugerencias.

Otro de los aspectos que destaca el informe es la "consolidación de un espacio propio de audiencia" con una mejora de casi medio punto hasta el 3,4 % de share. Esto se da en "el año de la disminución lineal del consumo de televisión" y sitúa al ente valenciano como la decimotercera televisión con mejor cuota de pantalla de 2021 entre las 26 cadenas autonómicas (que incluyen los segundos y terceros canales).

No obstante, la audiencia no es homogénea en todos los territorios, un asunto del que advierte el propio documento del Consell de la Ciutadania. Así, la provincia de Valencia tiene más del doble de audiencia que la de Alicante, 4,5 % de cuota de pantalla en 2021 por el 2 % de la provincia sureña. Un poco más, 2,8 % registra Castelló. Por edad también hay diferencia con mayores problemas en la franja de la adolescencia y juventud (de 13 a 24 años) con menos del 1 % mientras que entre los 25 y los 44 años se roza el 6 %.