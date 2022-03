Las lluvias han vuelto a sacar a la luz los problemas de inundaciones que hay en las áreas industriales de Riba-roja del Túria, concretamente en el Polígono l’Oliveral y el Parc Logístic de València (PLV).

Esta mañana, las calles de la zona estaban inundadas con agua que venía del Barranc del Pozalet a su paso por el municipio. “Este barranco nace en Chiva, pasa por Loriguilla y muere en Riba-roja del Túria. Su final es en este municipio por la carretera que se construyó para el acceso de camiones hacia el Parque Logístico que cortó y dejó ciego el barranco, lo que causa inundaciones porque se desborda aquí”, explica el alcalde del municipio, Robert Raga.

Como consecuencia de esta acción para dar acceso al PLV se construyeron dos balsas que “no dan a basto y afectan al polígono cada vez que llueve", dice el alcalde. “Estamos preocupados por estas inundaciones cada vez que se desbordan las balsas por los problemas que puedan causar a la cadena de distribución de los grandes almacenes”, explica el primer edil.

“Las precipitaciones tienen a muchas empresas bloqueadas, algo que puede causar problemas de abastecimiento, hemos de tomar decisiones ya”.

Raga apunta que cada vez que hay una Dana, hay problemas en las zonas industriales y que “el ayuntamiento se ha gastado más de un millón de euros de fondos públicos para intentar subsanar el problema”. A su juicio, el conflicto ya es competencia “de otros organismos como las conselleries o la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

"Cada vez que sube el nivel se inunda el polígono"

En la zona industrial, explica, por su parte, el ingeniero del municipio, Vicente Adobes, “se juntan dos barrancos, el del Pozalet y la rambla del Pollo, que está 50 centímetros por debajo de la calle más baja del polígono de l’Oliveral, por lo que cada vez que sube el nivel del agua, entra en el polígono”. Para que esto no ocurra, han separado hidráulicamente algunas zonas, pero la rambla está colmatada con lodos, cañas, “no hay salida” explica.

En cuanto al Pozalet, cuando llega al Parque Logístico de València, “el barranco sigue la canalización que se hizo pero no continúa hacia Quart de Poblet, por lo que el caudal que viene aguas arriba no tiene salida e inunda el polígono”. “Hay un proyecto para subsanar la situación en la CHJ que se tiene desde hace 20 años pero todavía no se ha ejecutado”, concluye el especialista.