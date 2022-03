Hasta 3.406 plazas han ofrecido los ciudadanos de la Comunitat Valenciana para acoger a refugiados y refugiadas que han escapado de la guerra en Ucrania. Así lo ha comunicado esta mañana la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

En concreto, la Generalitat ha recibido 890 ofrecimientos a través de la web habilitada con este motivo. Las 314 viviendas de particulares que se han inscrito podrían albergar hasta 2.189 personas y con los 445 posibles acogimientos familiares a 932 ucranianos y ucranianas.

"En un tiempo récord la solidaridad de los valencianos ha hecho evidente que somos un pueblo abierto, solidario, acogedor y un lugar de refugio para las personas que huyen de la guerra", ha destacado Oltra.

Además, la vicepresidenta ha informado que en los albergues de la Generalitat hay acogidos en estos momentos 332 refugiados. "Estamos ampliando la red con recursos como el Hospital València al Mar o en Paterna y Bétera, que son los centros de acogida temporal de emergencia que pusimos en marcha durante el confinamiento en el primer estado de alarma", ha añadido.

Coordinar administraciones

Esta mañana también ha tenido lugar la reunión entre Mónica Oltra, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y representantes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de Creu Roja para "coordinar la primera acogida, que es competencia del Gobierno de España", ha recordado la vicepresidenta.

"Nuestro objetivo es organizar el flujo de personas que están llegando a nuestra comunidad para que se tenga claro desde cada institución, desde cada ayuntamiento, desde cada asociación cuáles son los pasos a seguir", ha explicado. Cabe recordar que la llegada de refugiados está siendo a través de diferentes cauces.

Asimismo, Calero ha manifestado la necesidad de coordinar todas las administraciones para poner en común la información que disponen en cada momento. "Ahora mismo, todas las personas que han venido de Ucrania están siendo atendidas", ha subrayado.

La prioridad está puesta en las "personas vulnerables que vienen, no conocen a nadie, no saben dónde ir y no conocen el idioma, ahí es donde entra la red de acogida, de Cruz Roja y todos los Servicios Sociales", ha insistido.

La delegada del Gobierno ha puesto en valor, además, el "ánimo solidario" de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana, pero ha recordado que los refugiados y refugiadas ucranianos "tienen que venir con cauces legales que las administraciones ponen en marcha, porque puede ser peligroso".

A fecha del lunes 21 de marzo, tal y como publicó el periódico Levante-EMV, se han concedido en el territorio valenciano 1.788 expedientes de protección temporal. De esta manera, la Comunitat Valenciana se convierte en la segunda autonomía peticiones concedidas.

Según ha informado la delegación del Gobierno, se puede solicitar la protección temporal en las comisarías de la Calle Bailén en València, en la Provincial de Castelló y en la oficina habilitada en la Ciudad de Luz de Alicante.