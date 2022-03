PP y Vox hacen piña y apoyan en las Corts recortar diputados como Ayuso en Madrid

El anuncio de que PP y Vox van de la mano en la Comunidad de Madrid para reducir el número de parlamentarios en la cámara autonómica de los actuales 136 a 91 tiene su traslación a la Comunitat Valenciana. Ambas formaciones hicieron piña este miércoles en las Corts Valencianes y secundaron la medida pactada por el PP de Díaz Ayuso con la ultraderecha en la Asamblea de Madrid, aunque con la diferencia de que en el parlamento valenciano los dos partidos están en la oposición.

PP y Vox se muestran partidarios de rebajar el número de diputados en las Corts, 99 en la actualidad, casi los mismos que se quedarán en Madrid, 91, una medida que desde el Botànic se considera populista.

Vox no cree en el modelo de las autonomías y nunca esconde que quiere acabar con los parlamentos autonómicos. Mientras, el PP impulsó en 2006, con Francisco Camps en la presidencia y mayoría absoluta, la subida de diputados de los 89 de entonces a los 99 actuales. E incluso se aseguró que ese aumento sería difícil de retocar porque requiere de una reforma del Estatut y de una mayoría reforzada en la cámara.

Este miércoles, el síndic adjunto del PP, Miguel Barrachina, ha sido claro: "Todo lo que sea reducir gasto político nos viene bien; ya nos despedimos (en 2015) en una época de crisis con el presidente Alberto Fabra con una propuesta de reducción de 99 a 79 diputados que no prosperó en su momento", recuerda.

Si gobierna, el PP revisará y mirará "cualquier cosa que reduzca el gasto para los ciudadanos, la última vez con Rajoy se rebajó un 40% la subvención a partidos y sindicatos y nos costó una huelga y ahora se ha aumentado un 100% el dinero para los sindicatos silentes, nosotros apoyamos reducir grasa en la Administración porque Puig prometió seis consellerias y tiene 12 y 18 asesores y tiene 124", señala Barrachina.

En esa línea de reducir grasa en la Administración, asegura el portavoz, el PP llevará al próximo pleno la disolución del Consell Valencià de l'Horta.

"Si gobernamos tendríamos este asunto encima de la mesa. No estamos en conversaciones con el PP, pero llegado el momento se tratará; eliminar tres consellerias y un tercio de diputados sería posible, dejarlo en 66 y reducir grasa sería una prioridad", añade la síndica de Vox, Ana Vega.

En épocas de crisis siempre surgen las respuestas demagógicas, responde el síndic socialista, Manolo Mata

"En épocas de crisis siempre surgen las respuestas demagógicas -responde el síndic socialista, Manolo Mata- medidas que cuestionan gran parte del sistema democrático y ya pasó con Dolores de Cospedal (expresidenta de Castilla-La Mancha) tras la crisis de 2008 y luego pagó el precio de tener un parlamento reducido y no es bueno porque los parlamentos tienen que ser el reflejo de las sociedades con todas sus circunstancias", señala.

La síndica de Compromís lamenta que Vox le marque la agenda al PP, "que se está dejando llevar por la extrema derecha", señala

La síndica de Compromís, Papi Robles, añade que no es una propuesta sino una ocurrencia porque ya fue el PP de Camps el que blindó la subida de diputados y lamenta que Vox "le vaya marcando la agenda al PP, que se están dejando llevar por la extrema derecha y no tiene ningún proyectos para los valencianos". Robles asegura que la derecha siempre quiere recortar en democracia y si el PP quiere mejorar la calidad democrática lo que tiene que hacer es entrar al debate y apoyar la reforma de la ley electoral y no ocurrencias de la extrema derecha", explica Robles.

"Es populismo" sostiene la síndica de Unides Podem, Pilar Lima. "La derecha solo busca reducir la democracia y la representatividad", añade.