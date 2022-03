Cercanías informará de las incidencias en Twitter de forma personalizada

La empresa pública Renfe informará a partir del lunes de forma personalizada de los avisos o incidencias de la red de Cercanías de València-Castelló a través de mensajes privados en la red social Twitter, según ha informado hoy el gerente de redes sociales de Renfe, Julio Hermida. La iniciativa ya está implantada en Madrid y Cataluña desde 2019. La pandemia ha retrasado la implantación en València, Málaga y San Sebastián, que incorporarán este servicio personalizado a partir del 28 de marzo.

Para darse de alta en este servicio habrá que buscar (a partir del domingo 27 o el mismo lunes 28 de marzo) en la cuenta @InfoCercanias de Twitter, "pulsar el enlace del único tuit fijado que aparecerá en la línea. Desde allí un chatbox le guiará por el proceso de suscripción, en el que se le pedirá que seleccione un núcleo (en este caso, València), la línea de la que se desea estar informado, los días de la semana (lunes a viernes, fines de semana o toda la semana) y las franjas horarias", según ha explicado Julio Hermida.

Una vez realizado este trámite la persona usuaria de las Cercanías recibirá las notificaciones (que habrá que tener activadas) de la línea elegida por mensajes directos privados de la red social y en tiempo real. Los parámetros elegidos se pueden modificar, pausar o darse de baja. Hermida ha explicado que la cuenta @CercaniasVLC, con 14.800 seguidores seguirá funcionando e informando de las incidencias, supresiones o cortes de vía, avisos. Aunque la información personalizada de retrasos leves (10 o 20minutos) sólo se hará por mensajes privados. El gernte de redes sociales de Renfe ha justificado este cambio en que "no tiene mucho sentido emitir ruido cuando lo podemos comunicar directamente".

En los núcleos de Cercanías de Madrid y Barcelona la experiencia ha sido "muy buena" y cuentan con 50.000 usuarios en Madrid y 15.000 en Cataluña. Renfe no se plantea por ahora extender el servicio a Facebook porque considera "no es la aplicación para informar en tiempo real". La información a través de megafonía y paneles en las estaciones se mantendrá, obviamente, para quien no tenga redes sociales. El servicio informativo solo se implanta en Cercanías porque los viajeros de alta velocidad ya reciben mensajes SMS sobre sus trayectos al adquirir el billete, ya que se facilita el teléfono de la persona viajera, información que no se comparte en el caso de los usuarios de Cercanías, explicó el gerente de redes sociales de Renfe.

Quienes tendrán que esperar serán los usuarios de Cercanías de Alicante y Murcia ya que está previsto también en marcha este servicio, pero no hay fecha concreta de puesta en marcha.