Compromís insiste en el cierre de Cofrentes: "La energía nuclear no es una opción"

La crisis energética y el aumento de los precios no han movido ni un ápice a Compromís en su postura sobre la energía nuclear. "Cofrentes se debería haber cerrado en 2021", señala la diputada de la coalición en las Corts, Graciela Ferrer, quien insiste en que potenciar la energía nuclear no es una opción para atajar la actual emergencia energética.

Los tres partidos de la derecha reivindican la central de Cofrentes y la potenciación de la energía nuclear como una forma de abaratar los precios, una posibilidad que rechaza de plano Compromís. En este sentido, Ferrer indica que si la nuclear es más barata es "porque externaliza los riesgos y los costes en la sociedad", que tiene como problema que necesita uranio, traído de Rusia en su mayoría, y que para generar más energía nuclear "se necesitan décadas para la construcción de reactores".

De hecho, pese a contar con la catalogación de "energía verde" de la Comisión Europea (una decisión con división de opiniones), en la coalición valencianista no la incluyen dentro de las energías renovables por las que apostar. "Nuestro modelo energético es el de fomentar la descentralización de las grandes producciones y mejorar el autoconsumo a partir de las energías renovables como la eólica, la biomasa y la solar que no estén sometidas a las empresas eléctricas", incide la parlamentaria.

Asimismo, para la coalición del guiño y la sonrisa la solución para bajar los precios pasa "por cambiar el sistema perverso de fijación de precios de la energía" y especialmente que se desligue del cómputo el gas, que es la producción que está más cara por los problemas de suministro con Rusia. "No puede ser que energías que cuestan 30 euros de producir las estemos pagando a 170", precisa.

Sin ampliación del puerto pese a Volkswagen

Preguntada por la gigafactoría de Seat-Volskwagen que se instalará en Sagunt, la diputada de Compromís la califica de "gran éxito". Asimismo, reivindica que para su mejor optimización es necesario el desarrollo del corredor mediterráneo. "El corredor mediterráneo es fundamental para las mercancías para unir de una manera eficiente el tejido que tenemos en el arco mediterráneo", indica.

Aunque señala que esta petición de agilizar el corredor mediterráneo choca con la ampliación de la V-21 y el bypass. "No entendemos que al mismo tiempo se esté planteando una ampliación del bypass para poner más coches y más camiones cuando el tren es el medio de transporte más eficiente, no solo económico, sino también ambiental", desgrana.

No obstante, mantiene que pese a su aterrizaje sigue sin ser necesaria la ampliación del Puerto de Valencia "ni el de Sagunt". "Es una ampliación que no tiene nada que ver con las necesidades de nuestras empresas sino que responde a las conveniencias de una empresa logística multinacional", asegura Ferrer quien defiende que "no podemos cargarnos nuestras playas porque le interesa a una empresa extranjera".