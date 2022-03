"Hay que prevenir las agresiones en colegios, si actuamos cuando pasan ya estamos llegando tarde"

"No se trata de reparar el daño cuando ocurre, sino de prevenir. De poco vale un taller con la familia después de que sus hijos hayan agredido a un escolar".

Vicente Cabedo, director de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València, lo tiene claro, falta prevención, mucha, para que no se vuelvan a repetir agresiones entre escolares como la sucedida recientemente en Benejúzar. Seis adolescentes de 11 a 13 años apalizaron a una compañera en los baños de una biblioteca municipal mientras lo grababan con el móvil. Después lo subieron a redes sociales.

No es el único caso aparecido recientemente, una alumna de un instituto de Petrer agredió a otra mientras un grupo de 30 personas la jaleaba. Ambos casos, producidos con pocos días de diferencia, son dos caras del bullying o acoso escolar, al que ahora se le añade la presencia de teléfonos móviles y la validación social con 'likes' en las redes sociales. Los expertos consultados por este periódico plantean varias vías para combatirlo.

La primera, explica Cabedo, es la educación. "En muchos coles e institutos se hace el típico curso donde la Policía da una charla sobre el uso de redes sociales y el móvil. Eso se queda en la cabeza de los chicos dos semanas y ya está. Debería haber una continuidad. Una formación en nuevas tecnologías desde el principio para los alumnos", cuenta.

"Dentro de los centros escolares falta educación emocional", dice Enrique Martínez

Después, es necesario "crear una cultura de la mediación y acostumbrar a los niños a que no ocurran estos hechos", señala el director de la cátedra. La Xarxa D'Estudiants de la C.Valenciana también está preocupada por estos hechos, y dice que "dentro de los centros escolares falta educación emocional. Desde que somos pequeños deberíamos recibir educación en respeto, en validar nuestras emociones y tolerar a todo el mundo aunque sea diferente. Una de las consecuencias de no recibirlo puede ser el bullying o el ciberbullying", explican. Y las agresiones no van solo hacia los alumnos, "también ha sucedido que agredieron a un profesor por ser homosexual", dice Enrique Martínez, portavoz de la Xarxa.

Una de las claves para evitar casos como este podría venir de la mano de la nueva ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia, que prevé la creación de un "coordinador de bienestar y protección del alumnado" en los colegios, para que trabaje en la mediación y convivencia de los alumnos. Cabedo asegura que esta es "una figura muy importante y que puede hacer muchísimo si se implementa bien".

Exposición a las redes

Los agresores en Benejúzar, pese a tener once y trece años, ya tenían acceso a las redes sociales, una herramienta tóxica si no se sabe utilizar, según cuenta Ana Gómez, psicóloga especialista en bullying y ciberbullying. "Muchos niños tienen interiorizado el hecho de que si tienes más visitas eres más popular, cuantos más 'me gusta' recibes, eres una persona más válida y más reconocida", cuenta Gómez.

Por eso, y con poca conciencia de lo que están haciendo por su corta edad, deciden grabar las agresiones. "Al final estás colgando algo espectacular en redes, que te puede dar repercusión que es lo que buscan. Y en realidad no son conscientes del todo de que lo que hacen está tan mal. Seguramente muchos chicos del grupo cuando hayan vuelto a ver el video se arrepientan mucho de lo que han hecho", dice la psicóloga.

"Hay chicos que si no les dan muchos 'me gusta' se hunden en la miseria", cuenta Ana Gómez

Otro de los factores clave es el grupo, como se producen la mayoría de estas agresiones. Como dice Gómez "la masa hace que las individualidades se disuelvan. Hay personas que solas nunca harían lo que hacen en grupo", comenta. A esto se suma que la adolescencia es una etapa en la que se busca encajar, ser aceptado por el semejante, y que "en un grupo y siendo tan joven es muy raro oponerse y tener la personalidad como para decir que no e incluso ayudar a la víctima". De hecho, continúa "es muy común tragar porque se tiene miedo a ser el agredido. Muchas personas prefieren ser acosador a que les acosen. Es una lógica de 'si yo no soy el que pega, igual me pegan a mí", explica.

La exposición e importancia de las redes es un elemento importante, no solo en los casos extremos de bullying sino para el desarrollo de cualquier niño. "Hay chicos que si no les dan muchos 'me gusta' se hunden en la miseria, tenemos que explicarles que no son peores personas si pasa eso. Es fundamental", avisa la psicóloga.

Ver las señales

Ana Gómez asegura que en estos casos "siempre hay señales". Pero, en ocasiones, "los padres o el centro miran para otro lado porque acaban por normalizarlo, o piensan que 'son cosas de niños' y que es complicado que algo así pueda suceder".

Estas señales pueden ser muy distintas. La primera es la tristeza en la víctima y la infravaloración de este sentimiento por los padres o el colegio. Pero también los agresores pueden detectarse. "En este caso en que han grabado un video, suelen ser personas que necesitan mucha atención. A veces es el gracioso de la clase, o un niño que pasa desapercibido pero a la vez le gusta llamar la atención".

"De poco vale un taller con la familia después de que sus hijos hayan agredido a un escolar", dice Vicente Cabedo

La clave de todo, matiza Gómez, es que "a esas edades los niños no son malos, sino que hacen cosas malas. Por ejemplo puede haber un chico que, por encajar, sea quien graba con el móvil, porque sabe que pegar está mal pero no tiene la personalidad para negarse", dice.

Uno de los factores más determinantes es la baja autoestima. "Pueden irse a los dos extremos: agresores o víctimas. La autoestima hay que alimentarla desde pequeños, es un factor de riesgo". Además, es fundamental tener comunicación "no descargar la ira hacia tu hijo cuando hace algo mal, sino tratar de entenderlo y ayudarle", explica Gómez.

Como solución, la psicóloga propone "ir a la Policía Nacional o Local. Ambas tienen una rama especialista en Ciberbullying que trabajan súper bien con menores". Aunque un menor de 14 años es inimputable "sí que puede pasar que llamen a los padres y se entrevisten con el menor, que no supone nada pero vale de escarmiento y entiendan que lo que han hecho tiene consecuencias", sentencia Gómez.