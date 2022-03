El president de la Generalitat, Ximo Puig, considera que la decisión de Seat-Volkswagen de instalar su gigafactoría de baterías eléctricas en Sagunt “ayuda a un ecosistema favorable a la electrificación y la reindustrialización”. “Puede ser una suma de sinergias muy positiva. Ayuda a generar una atmósfera de electrificación”, ha afirmado en una comparecencia tras la reunión de la mesa interdepartamental de la pandemia. Puig ha significado así que “la alianza valenciana de baterías continúa vigente”, en referencia al proyecto que impulsa Power Electronics desde Llíria. Y también considera la decisión positiva para el futuro de Ford Almussafes, aunque corresponde a la multinacional decidir. “Lo de ayer genera un entorno de sinergias favorables, pero la decisión es de Ford”, ha afirmado.

Puig también ha señalado que el Gobierno de España está “absolutamente comprometido desde ahora, con el corredor y otras infraestructuras, estoy seguro”, y ha rechazado las insinuaciones de favoritismo político que puedan llegar desde Barcelona. “No tengo constancia de esos términos del Govern de Cataluña, pero si es así cabe un análisis más autocrítico. Sería profundamente equivocada e injusta”. Puig ha defendido que la Comunitat Valenciana ha ofrecido seguridad jurídica y diálogo social, un entorno favorable y las posibilidades para una inversión rápida. Después la decisión ha sido de la empresa. “La C. Valenciana ha estado dónde tenía que estar y donde continuará: generando confianza para que las inversiones lleguen. Esa es nuestra estrategia política, esa es la vía valenciana”, ha incidido.

"Ahora vendrá Parc Sagunt III"

Puig, como ha adelantado hoy este diario, ha señalado que “ahora vendrá Parc Sagunt III”. Se ha felicitado de la decisión de reinvertir los beneficios del primer parque industrial de Sagunt para desarrollar Parc Sagunt II. “Ha sido pieza clave de la decisión el haber activado suelo”.

Por otra parte, el jefe del Consell ha calificado la apuesta por las renovables de compromiso de Gobierno, no de un partido. “El objetivo es común y estamos de acuerdo: impulsar al máximo las renovables. Es un compromiso de gobierno, entre las conselleries puede haber diferencias sobre cómo ser más eficaces”, ha respondido al ser preguntado sobre la existencia de posibles divergencias sobre el decreto que ha de acelerar la implantación de plantas fotovoltaicas. No ha asegurado que se pueda aprobar mañana, pero no lo ha descartado.

Carta a Nadia Calviño sobre medidas energéticas

Puig ha anunciado que hoy le hará llegar a la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño “el abanico de posiciones que queremos que se incluyan” en el plan del Ejecutivo ante la emergencia energética. Se trata de ayudas directas y también a empresas y de bonificaciones a familias. “Es imprescindible frenar la situación”, ha dicho. Ha insistido además en un plan valenciano con medidas estructurales para acelerar las renovables, porque “hemos de producir más y hemos de continuar investigando en el hidrógeno verde”, y un segundo pilar que tiene que ver con el ahorro y la eficiencia. “Necesitamos ser mucho más eficientes y consumir menos. El destrozo económico en estas semanas es de dimensión extraordinaria”, ha zanjado.