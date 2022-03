La presidenta de la asociación de víctimas del terrorismo, Covite, Consuelo Ordóñez, aprovechó el homenaje que ha recibido este este viernes en el parlamento valenciano con motivo de 'Les Corts de les Dones' para mostrar su agradecimiento a la Generalitat Valenciana y criticar a Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid a quienes ha acusado de estar solo "con sus víctimas, aquellas de las que pueden sacar rédito político".

En su intervención por vídeo ante la cámara, la hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, expresó su gratitud por la colaboración del ejecutivo autonómico "con Covite y con todas aquellas asociaciones y fundaciones de víctimas que lo solicitan", algo que "parece normal y no lo es".

En este sentido, cargó contra la Comunidad de Madrid por exigir "tener tu domicilio como asociación en esta comunidad" para poder recibir la colaboración de esta.

Para Consuelo Ordóñez estar con las víctimas del terrorismo "significa acompañar las palabras con los hechos" y que lo contrario "son palabras vacías, mentiras y simples fotos", en clara referencia al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A este le achaca estar solamente "con sus víctimas, aquellas de las que se pueden sacar rédito político porque se dejan".

Ordóñez recordó que años después de que asesinaran a su hermano, tras ser amenazada y agredida fue "forzada al destierro". La Comunitat Valenciana se convirtió en su "tierra de acogida", algo que ha agradecido porque, ha indicado, "me lo puso fácil".

También rememoró que cuando Ximo Puig llegó a presidir la Generalitat Valenciana le escribió un mensaje. "Su contestación fue rapidísima, enseguida me puso en contacto con José María Ángel que siempre me mostró cariño a las víctimas del terrorismo", expresó a lo que añadió que desde entonces "la Generalitat colabora no solo con Covite sino con todas aquellas asociaciones y fundaciones que lo pidan".