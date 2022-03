Como una bala, a 300 kilómetros por hora, escribo hoy este comentario en el que pretendo empezar a echar algo de luz sobre el tiempo de Semana Santa. No esperen gran cosa, porque faltan varias semanas y no se puede hacer una predicción concreta, solo se puede tratar de soslayo. El tema de la velocidad no forma parte de una hipérbole o un recurso metafórico, aunque también lo podría ser, porque las últimas horas han sido de escándalo. Ahora es la media tarde del jueves y voy a los lomos de un tembloroso AVE, con su traqueteo azaroso que me está despertando… el sueño. Hace apenas unas horas estaba rodeado de focos, dos portátiles sincronizados, sendas webcams y tres meteorólogos: José Miguel Viñas, Francisco Martín y José Antonio Maldonado, los expertos del webinar -conferencia web- que llevábamos varias semanas preparando en Meteored (tiempo.com) hasta que se ha consumado.

La intención, como les decía, de este texto y del mencionado encuentro con medios, ha sido hablar de la Semana Santa en el actual contexto climático, muchas veces irascible y pasado de rosca. Viñas ha estado subrayando precisamente esto, el vaivén que igual nos mete en una sequía sin paliativos, que en un diluvio universal impropio hasta de otras fechas, ni siquiera en otoño. Las primaveras están perdiendo la dulzura que les caracterizaba y arrastran consigo a ese período festivo, desbordado de viajes y procesiones. Cada vez es más probable que nos tengamos que enfundar una camiseta de manga corta; también lo es tener que sacar la lancha motora, pero no para vadear las olas del mar -interpreten turismo de sol y playa- sino los diluvios estos, que a todos nos extrañan. Francisco Martín piensa que, después de todo, marzo será un mes muy húmedo, especialmente en la Comunidad Valenciana donde las lluvias de los días 20 y 21 “llegaron a ser históricas”. En ese escenario ha colaborado un “pasillo de borrascas”, según el propio Martín, que permanecerá con nosotros un tiempo más, veremos si hasta mediados de abril. Ahí ha salido al paso José Antonio Maldonado quien, tras un pormenorizado análisis de los mapas que barajamos en Meteored, augura una Semana Santa con más lluvias de lo normal en el cuadrante noroeste peninsular, menos en el sur y sureste, donde podrían predominar los días soleados, y temperaturas por encima de la media. “No hay Semana Santa sin lluvias en todo el país”, recordó. Y no queda más que asentir, porque lo que dice Maldonado va a misa.