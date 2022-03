Vivienda actualiza las zonas climáticas para facilitar los fondos europeos a 167 municipios

Depende cuál sea el nivel de frío en un municipio, será más o menos fácil acceder a fondos europeos para la rehabilitación y adecuación de viviendas y edificios. Es uno de los asuntos a los que se enfrentaba la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y por lo que ha acelerado en los últimos días la calificación climática de los 542 municipios que conforman la Comunitat Valenciana. El resultado es que los vecinos de 167 municipios notarán esta revaluación y tendrán más sencillo pedir estas ayudas.

El asunto a nivel técnico es complejo. En primer lugar, todos los municipios han de tener una zonificación climática. Es un requisito a la hora de establecer las necesidades energéticas de la vivienda. Así, según la dureza del invierno las zonas se identifican con una letra (del más suave A hasta el más duro E) mientras que para el verano se utilizan número (el 1 es el menos caluroso y el 4 el que más). La Comunitat Valenciana cuenta con todas las identificaciones zonales tanto en invierno como en verano.

Esta calificación climática es fundamental a la hora de poder acceder a los fondos europeos que la Generalitat convocará a partir del 4 de abril. Estos serán para la rehabilitación de edificios y de viviendas para adecuarlos en torno a la eficiencia energética y en muchos casos serán los particulares los que podrán solicitarlos a la administración autonómica.

Las exigencias para justificar las subvenciones son menores para los municipios en zonas A que en los B

Esta zonificación marca directamente las condiciones para poder obtener y justificar ayudas. Así, mientras que para los municipios que sean zona climática A y B la exigencia para recibir las ayudas será garantizar que se baje un 30 % el uso de energía primaria no renovable, para los de C, D y E, además de este requisito, también se pedirá que se acredite un descenso de la demanda de energía global.

Esto es, en las zonas A y B para recibir los fondos será suficiente con usar menos energías no renovables o aumentar el porcentaje de las renovables. Así, para justificar estas ayudas serviría, por ejemplo, instalar una placa fotovoltaica que mejore el autoconsumo eléctrico. Sin embargo, en las C, D y E no solo se trata de aumentar las renovables sino de bajar la necesidad de energía (por ejemplo, menos calefacción) y eso pasa por mejoras en el aislamiento.

Precisamente la última revisión, tal y como expresa el director general de Rehabilitación y Eficiencia Energética de la conselleria, Alberto Rubio, ha permitido que 265 localidades reduzcan su "severidad climática", de las cuales 167 pasan de ser letra C a B, por lo que se les retira para acceder a los fondos europeos la segunda de las exigencias de reducir la demanda energética.

Esta reducción, explican en el departamento, se debe a una actualización de los datos y a utilizar medidores mucho más sensibles que las que se utilizaban hasta la fecha y que se ha acelerado por los fondos europeos. "Queríamos que entrara en la convocatoria", explica Rubio quien destaca la labor del Instituto Valenciano de Edificación para haber llegado a tiempo.

El motivo de la designación de las zonas climáticas para este tipo de ayudas es porque la demanda de calefacción o refrigeración de un inmueble y, por consiguiente, su consumo de energía primaria será mayor o menor en función de las condiciones ambientales de su ubicación y, por lo tanto, de su zona climática. Esto condiciona la elección de los materiales y el diseño de los elementos constructivos empleados.