"Los avances harán que la próxima persona que pise la luna sea mujer"

Cuando Sally Ride, la primera mujer astronauta estadounidense en ir al espacio (la primera de toda la historia fue la rusa Valentina Tereshkova) oyó la pregunta, dicen algunos presentes que se quedó de piedra. «¿cien tampones serán suficientes para cinco días?», le preguntaron los encargados de hacer el kit de aseo para los astronautas que se enfrascarían en la misión de ir al espacio en los años ochenta.

«Siempre eran hombres y no tenían ni idea de cómo elaborar un kit de aseo para una mujer. Ella solo dijo que no era un número correcto», cuenta Amelia Ortiz Gil, astrónoma del Observatorio Astronómico de la Universitat de València (UV). Esta es una de las anécdotas que la física de formación cuenta en el libro que salió ayer a la venta, AstronautA, pioneras de la exploración espacial editado por la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació y cuyo objetivo es claro: «acercar referentes femeninos de la exploración espacial a las estudiantes de secundaria y bachillerato de manera cronológica y relatando la vida de las protagonistas, los problemas a los que se enfrentaron en su carrera y algunas anécdotas que quedaron cuando la aeronáutica ‘no era cosa de mujeres’».

Solo un 13 % de las personas que han viajado al espacio hasta la actualidad han sido mujeres, cuenta Ortiz. ¿Por qué?. «Hasta finales de los años setenta no se eliminó la prohibición de que las mujeres pudieran hacer carrera de astronauta y cuando han podido, las mujeres se han quedado por el camino». Las razones, dice Ortiz, son varias. En su caso las vive como astrónoma académica. «Es un mundo muy competitivo, un camino largo en el que no sabes cuando conseguirás estabilidad o si la conseguirás». Además, «es difícil compatibilizarlo con la maternidad, la familia, las responsabilidades de los cuidados que históricamente hemos hecho las mujeres». Relata que en su caso tuvo que renunciar durante unos meses a una beca al tener a su bebé. Baja de maternidad pero sin remunerar.

Hace falta, en este sentido, «apoyo para las científicas que sean madres. Conciliación», dice, y ejemplifica con lo que se encontró en la universidad en Australia, por ejemplo, donde había una guardería para las investigadoras. Algo que no ocurre aquí ni en otros países del mundo. «Muchas compañeras siendo doctoras se alejan de la investigación y así se genera un techo de cristal, pues solo llegan a los altos puestos los hombres que compiten y se dedican siete días a la semana». La solución para potenciar la presencia de mujeres pasa, según opina, «por establecer mecanismo de contratación paritarios, que haya contratos para mujeres y crear una masa crítica académica necesaria para asegurar su participación en los concursos a la hora de acceder a plazas fijas». Además, faltan referentes y mirada violeta.

Diversidad y concienciación

En la astronomía y la aeronáutica también. «Falta diversidad. Las mujeres aportamos una mirada distinta a la de siempre, la masculina. Pero no solo nosotras, también la diversidad de procedencia, de cultura, de edad, todo suma y cuanto más diverso sea un grupo de investigación, mejores conclusiones sacará y más creativo será». Lo mismo con las astronautas.

El volumen publicado habla de las primeras, pero con la concienciación feminista y los cambios que, aunque lentos, se van produciendo en la sociedad, las agencias espaciales se están poniendo las pilas. "Los avances y la concienciación en todos los ámbitos harán que la próxima persona que pise la luna sea una mujer", dice Amelia Ortiz. Y cuenta, que el programa Artemis de la NASA para explorar la luna planea una tripulación "totalmente paritaria, donde haya el mismo número de hombres que de mujeres". Y eso, concluye, "da esperanza".