Dos mil familias se suman al bono del Gobierno para pagar la luz en tres meses

Más de 23 familias se suman cada día a la lista del bono eléctrico del Gobierno desde hace tres meses. Dos mil valencianos más desde la última vez que este periódico publicó los datos. En total, ahora mismo hay 172.700 unidades familiares reciben el bono que les ayuda a pagar una parte de la factura de la luz.

Son los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) que evidencian una subida del número de personas que acceden a esta ayuda después del aumento drástico del precio de la energía. Por provincias, la que más destinatarios tiene es València, con 87.819 hogares, seguida de Alicante con 67.698 y de Castelló, con 17.203.

Una de ellas es Khadija Elouali, una madre soltera de tres hijos (de 7, 6 y 3). Vive en el barrio de Orriols, en un piso en el que "ahorra al máximo". "Yo no puedo poner la calefacción aunque tengamos frío, ni tengo aire acondicionado para verano. No puedo", explica. En un clima suave como el de València, se apaña con mantas en invierno. "Prefiero abrigarme mucho a que me venga una factura súper cara".

Elouali es beneficiaria de la Renta Valenciana de Inclusión y ha trabajado "de todo" en los 22 años que lleva aquí. Ahora, una hernia y la crianza de tres hijos le merman muchísimo las posibilidades. Recibe el bono eléctrico y se le abona cada mes el 40 % de la factura, ya que se le considera "vulnerable severa". El alza de los precios de la luz ha hecho que en la práctica pague más. "Con el bono el año pasado pagaba 12 euros al mes, ahora estoy pagando 28 y no enciendo nada, y estoy todo el día con el ojo puesto. Imagínate qué factura tendría si pusiera la calefacción", denuncia.

Además del bono eléctrico, el Gobierno aprobó en 2020 el bono térmico, que ayuda a sufragar a estas familias los gastos de calefacción y se les da automáticamente, sin necesidad de pedirlo.

Cómo pedir el bono

Para ser beneficiario del bono eléctrico del Gobierno hay que seguir los siguientes pasos: primero es necesario estar en el mercado regulado y ser titular del contrato de la luz. Una vez hecho esto, es necesario ir a la página web de tu comercializadora y rellenar varios formularios con la documentación necesaria, que no suele ser demasiado compleja.

Esta ayuda del Gobierno se divide en tres categorías en función del grado de necesidad de la persona. Si se es vulnerable se opta a un 25 % de descuento en la factura de la luz, y en el caso de los vulnerables severos pueden llegar al 40 % del recibo. Pero este bono vigente desde el año 2009 trajo novedades en 2020, y es que se amplía la cobertura hasta el 70 % de la factura en el caso de los consumidores más empobrecidos de todos. A esto cabe sumarle el escudo social del Ejecutivo, que prohíbe los cortes de suministros y finaliza el 31 de marzo.

Khadija es del segundo tipo de consumidor. El vulnerable severo. Lo son ella y sus tres hijos, que como advierte Save The Children (oenegé que le ayuda en su día a día) son los más afectados por la pobreza energética y sobre todo la subida general de precios también en los supermercados.

"Estamos viendo como las familias vulnerables adoptan estrategias adaptativas que pueden tener un impacto directo en la vida de niños y niñas y su desarrollo; la rebaja en la calidad de los alimentos, el uso de comedores sociales y el recorte en el consumo de energía. Todo esto puede llevar problemas nutricionales como la obesidad, cansancio o problemas del desarrollo y en el plano energético discomfort térmico o dificultad para cocinar", explica RodrIgo Hernández, presidente de Save The Children en la C. Valenciana.

Todas las caras de la pobreza

Pobreza energética significa muchas cosas, y algunas se pueden consultar en el último informe del Miteco de la estrategia nacional contra esta lacra.

Por ejemplo, hay un 20,5 % de valencianos con un gasto desproporcionado de energía, es decir, que pagan de luz más del doble que la media nacional española. Que pagan demasiada luz.

Por otro lado, hay un 13,6 % de familias en la C.Valenciana que entran en la categoría de "pobreza energética escondida". Esta la usa el Miteco para clasificar las familias cuyo gasto eléctrico es menor que la media nacional. Es decir, que consumen demasiado poco.

Después hay indicadores más directos. Un 13, 6 por ciento de las familias valencianas no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada en invierno, y un 11,8 % ha tenido retrasos en el pago de las facturas.

Un 70 % de las familias encuestadas en los estudios de Save The Children tienen problemas para hacer frente a los gastos de suministros, y el 63 % sufre para pagar la vivienda, ya sea en alquiler o hipoteca. "Otro tanto ocurre con la compra de productos de alimentación que aboca a las familias a rebajar la calidad de los productos que pueden comprar", denuncia Hernández.

Cuando Khadija está en el comedor sola "procuro estar siempre con las luces apagadas". El alza de los precios se ha notado mucho, para ella y con sus vecinos del barrio. Tanto que "ya no quedan bandejas de productos rebajados porque están a punto de llegar a la fecha de caducidad, que son las que cogía yo, la gente se las lleva", cuenta. "No tengo ni calefacción, ni aire, ni nada. En verano pasamos calor, en invierno nos tapamos con mantas. Pero mis hijos nunca me han dicho que hayan pasado frío", sentencia.