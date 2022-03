El temporal que ha dejado registros históricos de lluvia en la Comunitat Valenciana y que ha invertido la tendencia en los pantanos, puesto que algunos han pasado de un déficit hídrico a un superávit, ha sido probablemente uno de los fenómenos meteorológicos más extraordinarios de los que se han vivido en los últimos años en el territorio. No sólo por la cantidad de agua recogida, sino por la persistencia de las lluvias: no en vano se han acumulado once días de precipitaciones en el temporal principal (del 16 al 26 de marzo) y cinco en el que se registró previamente, entre el 3 y el 7 de marzo.

Sin embargo, este fenómeno meteorológico extraordinario no ha sido el único que se ha medido en tierras valencianas en los últimos tiempos, tal y como hoy ha desvelada la sede valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Han sido muchos y variados los hechos considerados anómalos (al menos en cierta medida) en términos meteorológicos. 42 Fenómenos meteorológicos extraordinarios en la C. Valenciana Según el repaso realizado hoy por Aemet, los fenómenos meteorológicos extraordinarios registrados en la Comunitat Valenciana comenzaron en 2015. Son los siguientes: temporal en marzo de 2015: comenzó el 18 de marzo de aquel año y provocó precipitaciones generalizadas e intensas, así como mar gruesa con olas de hasta cuatro metros en Valencia y Castelló. En la madrugada del día 23 se contabilizaron lluvias torrenciales entre Alzira y Carcaixent que prosiguieron durante la mañana del día 24.

Insólita ola de calor registrada fuera de verano: fue el 14 de mayo de 2015 y dejó registros históricos como los 42 ºC en València y los 44,4 ºC en Carcaixent. Toda la provincia estuvo aquel día por encima de los 30 grados.

Excepcional año hidrológico de sequía, el más seco junto con el anterior: 2014.

Gran temporal en diciembre de 2016

Ola de frío y temporal de viento, nieve y mar ocurrido en enero de 2017; en la Comunitat Valenciana cayó con fuerza la nieve, tanto que dejó atrapados a miles de conductores en la A-3, además de repartir insólitas estampas por todo el territorio, como la imagen de la playa del Arenal de Xàbia completamente nevada.

En otoño de 2018 hubo dos temporales consecutivos que dejaron "record de intensidad de precipitación en Vinaròs", según especifica la Aemet.

Gran temporal en la Semana Santa de 2019 (abril)

Una DANA arrasa la Vega Baja en septiembre de 2019

La borrasca Gloria causa numerosos daños en la Comunitat Valenciana: se produjo en enero de 2020 y está considerada como uno de los temporales más fuertes que ha golpeado la Península Ibérica desde 1982.

Extrañamente, el mes siguiente a Gloria, febrero de 2020, fue extremadamente cálido.

En enero de 2021 llegó otra conocida: Filomena, y con ella intensas nevadas que dejaron a media España bajo la nieve, la lluvia y azotada por el viento.

Después de la fuerte y destructiva borrasca, llegó un episodio inusual de altas temperaturas pese a que aún corría el mes de enero de 2021. Alicante marcó el valor térmico más alto de aquellos días.

Ola de calor en agosto de 2021, tanto que el 15 de agosto fue el día más cálido en suelo valenciano desde al menos 1950.

Este último invierno destaca por haber sido "excepcionalmente seco".

Y tras ese invierno seco, un mes de marzo extraordinariamente húmedo y con registros históricos de precipitaciones. La cantidad media de precipitación durante este mes (hasta el día 27), es de 255.4 l/m2, que multiplica por 7.3 la del valor climatológico normal de marzo (35.2), es aproximadamente el doble que el de una primavera normal y la mitad que el valor climatológico de un año completo. — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 28 de marzo de 2022 ¿El tiempo está loco o el cambio climático está definitivamente entre nosotros?