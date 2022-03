Los cambios de ciclo nunca son fáciles y menos en la Atención Primaria valenciana donde no siempre los 24 departamentos de salud funcionan al unísono. Es lo que ha pasado en el primer día de "gripalización" efectiva de la covid: no en todos los centros de salud han aplicado esta mañana las nuevas normas estatales de no hacer pruebas de coronavirus ni tampoco se ordenen aislamientos a los casos leves si no se es un perfil de riesgo. La conclusión es que dependiendo de a qué centro de salud se fuera esta mañana, el paciente saldría con una indicación de encerrarse en casa por covid o de seguir con su vida normal.

Se espera que durante el martes y el resto de semana, estas disparidades se corrijan y todos los pacientes valencianos reciban las mismas indicaciones, pero ayer muchos coordinadores han apostado esta mañana por ser "prudentes" y esperar instrucciones concretas de Sanidad. Y todo por la inquietud que ha generado el repunte de casos de coronavirus que han dejado las Fallas y que ha aumentado la incidencia acumulada de 297 a 400 casos por 100.000 habitantes a 14 días en una semana. El rebrote se esperaba pero desescalar en medio de un repunte de contagios necesitaba de doble confirmación. "Sí, en nuestro centro se habían dado órdenes de esperar a la reunión con la Dirección General de Asistencia Sanitaria que se iba a tener lugar a mediodía. Así que al menos hasta mañana no hay cambios", comentaba una doctora de un centro de salud de Vila-real. Sanidad aclaró que todos los médicos debían aplicar ya el nuevo protocolo, como en el resto de España Lo mismo alegaban desde centros de salud de la provincia de Valencia. "Desde la coordinación han pedido que se esperara a esa reunión para recibir instrucciones de aplicación porque tras el rebrote y según lo que ponía en el nuevo documento, no quedaba claro", explicaba Federico Segura, delegado del sindicato médico CESM en el área de salud de la Fe. Fuentes de la Conselleria de Sanidad confirmaron que se había celebrado una reunión entre departamentos de salud y la Dirección General de Asistencia Sanitaria pero que era de "trámite". En ella se confirmó que no había cambios y que el protocolo, al igual que en el resto de España, se debía de poner en marcha pero mientras, muchos profesionales aún estaban aplicando medidas de la semana pasada. A trabajar siendo positivo Incluso dentro del mismo departamento, había centros de salud que estaban aplicando la nueva norma y otros, la vieja, atendiendo así a los pacientes de forma diferente. Es lo que pasaba en otro centro de salud del área de La Fe, por ejemplo. "Nos pasaron la orden del Ministerio y aquí ya se está aplicando", explica otro facultativo que ya ha atendido pacientes con alta sospecha de covid a los que había recomendado vida normal pero con precauciones de usar la mascarilla todo el tiempo y hacer poca vida social, como manda el nuevo protocolo. "He tenido algún paciente que me ha llamado y nada, le he dicho que si sigue con síntomas leves, podía seguir yendo a trabajar, pero con su mascarilla y con mucha precaución, eso sí", explicaba un profesional de este centro de salud donde sí se estaba aplicando ya la nueva norma. Y es que el cambio va a necesitar de más de un día de rodaje, porque supone un antes y un después tras dos años de pandemia. Ahora, aun teniendo síntomas, no se harán pruebas de covid y tampoco se marcarán aislamientos aunque sí se recomienda el teletrabajo (los trabajadores de ámbitos vulnerables no irán a trabajar los primeros 5 días) y extremar las precauciones como usar la mascarilla y reducir "interacciones sociales" y dejar de tratar con personas vulnerables. Las excepciones serán los más vulnerables: mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas o embarazadas o aquellas que residan o trabajen en un ámbito vulnerable como una residencia de ancianos. Te puede interesar: Comunitat Valenciana El gran salto hacia el fin de la pandemia Siempre que los hospitales estén bien Desde Sanidad confirmaron que la nueva estrategia de control de la pandemia está en vigor y que, pese al rebrote por Fallas, se seguirá aplicando hasta que la Ponencia de Alertas diga lo contrario. Será el organismo que diga si hay que dar marcha atrás por un cambio significativo en la situación epidemiológica. Con todo, el nivel de circulación del virus no es, por sí solo, el que marcará si el periodo de "no hacer pruebas covid" se mantendrá mucho o poco tiempo, sino la situación de los hospitales. La ocupación de camas en planta y en UCI por parte de pacientes covid debe estar en niveles de riesgo bajo, (menos del 5 % o hasta el 10 % en UCI) en toda España y en más de la mitad de las comunidades autónomas. Ahora mismo y con cifras del viernes, el repunte de Fallas no se ha trasladado a los hospitales.