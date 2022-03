El diputado de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Carlos Gracia ha denunciado que los grupos que sustentan al Consell y Vox hayan votado hoy en la Comisión de Industria en contra del plan de Ciudadanos para impulsar las renovables en un momento de “emergencia energética”.

El diputado ha defendido que el Consell “puede hacer mucho más” en un momento marcado por “la escalada de precios en el mercado eléctrico” y ha lamentado que los proyectos están estancados por “el atasco descomunal de los expedientes”. “En la Comunidad Valenciana solo se ha instalado el 12 por ciento de lo marcado en el plan de energía sostenible 2020”, ha explicado, y ha señalado que “tenemos las condiciones favorables y las tecnologías están desarrolladas, pero, sin embargo, la energía renovable no despega”.

Gracia ha defendido el plan de impulso a las renovables de la formación liberal que apuesta por favorecer la inversión en el sector y potenciar la investigación. Así, la iniciativa de Cs reclama reducir la burocracia para agilizar los proyectos, aprobar bonificaciones fiscales e impulsar la investigación para aumentar el almacenaje energético. También apuesta por un plan de aprovechamiento solar de edificios públicos y privados, la eliminación del requisito de obra para la instalación renovable en edificios y la seguridad jurídica en inversiones en materia enérgica, entre otras cuestiones.

“La Comunidad Valenciana necesita ya un impulso decidido por las renovables y la realidad es que no se están haciendo los deberes”, ha subrayado Carlos Gracia, al tiempo que ha denunciado que “los proyectos estancados supondrían una inversión de 5.000 millones de euros”. “Puig lleva años ignorando este atasco y el tiempo apremia porque nos encontramos ante una emergencia energética, nuestro medioambiente no entiende de trabas burocráticas y nuestros sectores productivos no pueden pagar el precio de la energía”, ha concluido.