Los regantes se oponen a la concesión de más agua del Xúquer para la Mancha oriental

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva) se opone frontalmente a la concesión de 25 hectómetros cúbicos del Xúquer para los cultivos de la Mancha oriental. Una cuestión que según la Confederación Hidrográfica del Júcar no figura en ningún punto del día de la Junta de Gobierno fijada para hoy por el organismo de cuenca. Los afectados, sin embargo, sostienen que el tema ha estado en una mesa de negociación entre la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Ministerio para la Transición Ecológica a expensas del regadío valenciano.

Salvador Marín, presidente de Fecoreva, advierte de que están dispuestos a presentar alegaciones y recurrir a las instancias que sean necesarias con tal de frenar la pretensión del Gobierno. «No estamos dispuestos a que en detrimento nuestro se siga exprimiendo la parte alta del río», explica, sin ocultar una indignación compartida por otros colectivos.

Falta de diálogo

«Es más de lo mismo, están discriminando a la Comunitat Valenciana para favorecer a otras autonomías», señala Marín. Apuntan directamente al departamento de la ministra Teresa Ribera, al que critican «la falta de diálogo en este tema y de concienciación con los intereses valencianos».

"El Estado ha demostrado que no está con los intereses de los valencianos", señala Salvador Marín

Desde Fecoreva se es taxativo: «No vamos a admitir esta medida, el Estado ha demostrado que no está con la Comunitat Valenciana». Marín dejaba claro, eso sí, que en sus últimas reivindicaciones han contado con el respaldo del president de la Generalitat, Ximo Puig. «Está de nuestro lado, pero no es él el que toma las decisiones de la política hídrica por lo que tenemos pocas opciones con un ministerio que no nos escucha por mucho que lo hagan desde la confederación», comentaba.

Abocados al estrés hídrico

Marín, además, ponía el dedo en la llaga al recordar el retraso en el plan de modernización del regadío valenciano. Más de quince años, aseguraba, para acto seguido apostillar: «Vamos cediendo en todo pero ya está vez iremos donde haga falta», apuntaba. «El Estado tiene que poner en valor el regadío de la Comunitat Valenciana y lo que aportamos en descarbonización y al lago de l’Albufera, por ejemplo», remarcaba.

«No hay nadie que sea más ecologista que nosotros», defendía Marín. «Somos la primera trinchera contra el cambio climático y el avance de la desertificación, porque esto no es Galicia aunque haya llovido mucho durante estos días», argumentaba.

Tal como denunciaba Xúquer Viu a través de Levante-EMV en su edición del pasado domingo, la intención del Gobierno central pasa no solo por mantener el volumen previsto para la Mancha oriental, pese a la sobreexplotación del acuífero, sino por autorizar más caudal. Pasaría así de los 80 hectómetros cúbicos de aguas superficiales hasta los 105. Algo inasumible según el portavoz de la plataforma, Paco Sanz.

Los regantes valencianos temen que desde el ministerio se esgrima que con esta medida se reducirán las extracciones en la Mancha oriental. Y se preguntan qué sentido tiene estar reduciendo el consumo y apostando por la modernización del regadío aquí si se incrementa la dotación de agua para los cultivos leñosos en Castilla-La Mancha.

Grave amenaza para el río

«La decisión, si finalmente se toma, nos perjudica a todos», inciden. Además coinciden en que las instituciones valencianas, desde el Consell, hasta el Ayuntamiento de València, deberían oponerse. Más si cabe cuando en las alegaciones presentadas al plan de cuenca 2022-2027 se ha incidido en la grave amenaza que para el Xúquer supone detraer más recursos en un contexto de emergencia climática. Remarcan también que las asignaciones a la Acequia Real del Júcar pasaron de 392 hectómetros cúbicos a 214 en 2016, un 45 % menos, y sin embargo aumentan para otras zonas. La Junta de Gobierno de la CHJ, donde estarán presentes los usuarios más relevantes dentro de la demarcación, se presenta hoy intensa. Generalitat,Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica, así como València, que mostraron hace meses su firme apoyo a los regantes y a la reclamación de un caudal ambiental fijo para l’Albufera, también acudirán.