Paula Gil Leyva: "La ayuda humanitaria se está criminalizando, se enturbia nuestro trabajo"

Paula Gil Leyva es, desde el pasado noviembre, la presidenta de Médicos Sin Fronteras (MSF) España. Visita València para asistir a la II Jornadas de Dignidad Menstrual en la facultad de Medicina de la Universitat de València.

Es usted la primera enfermera al mando de MSF España.

Sí. Se hizo un cambio en los estatutos pues antes solo podían ser médicos. Es muy bonito ser la primera, visibilizar el trabajo de las enfermeras es corregir un sesgo histórico.

¿La enfermería aporta otra mirada a la acción humanitaria?

La enfermería te habla mucho del cuidar, que es algo que hace falta transversalizar. Cuidar a las personas y cuidarnos entre nosotros. Estamos pasando una época difícil con incidentes de seguridad, con situaciones como la de junio del año pasado, cuando asesinaron a tres compañeros en Etiopía. Hay que poner por delante la importancia de cuidarse para poder cuidar.

¿Cómo afronta la presidencia en un momento como este?

En España, se decidió que íbamos a focalizar la atención a personas que estuvieran en situación de conflicto armado. Ahora mismo, tenemos un panorama muy triste difícil no solo por lo que sucede en Ucrania, que es terrible, sino por todo lo que no vemos cada día en la televisión, otros conflictos que están causando sufrimiento humano impresionante. Se hablaba de 83 millones de personas desplazadas forzosamente. Ahora si sumamos Ucrania son 86 millones de personas, son cifras que nunca se habían alcanzando. Cada vez son más personas las que necesitan la ayuda humanitaria para vivir y al mismo tiempo hay menos fondos.

¿Hace falta más fondos destinados a acción humanitaria?

Hace falta más fondos, interés y sobre todo políticas más claras respeto a los derechos de los refugiados y refugiadas. El derecho internacional humanitario no se está aplicando. Europa tuvo la valentía y la iniciativa de dar las facilidades a los refugiados de Ucrania pero no tenemos que olvidar que la mayor parte de refugiados vienen de Afganistán, Siria o Venezuela y se encuentran en limbos burocráticos o en eternos campos de refugiados. En el Mediterráneo, además, seguimos rescatando a personas cada día. Hay un doble rasero y da pena y rabia.

Si los derechos de los refugiados se ven vulnerados, el de las refugiadas, ¿todavía más?

Las mujeres y las niñas en su desplazamiento se enfrentan a situaciones más complejas por la mera condición de ser mujeres, son víctimas de violencia sexual, de trata. El tráfico de personas es más masculino, pero la trata es femenina. Tenemos muchos proyectos en el mundo para prevenir esto. En Latinoamérica, en infinidad de campos de desplazadas pero las necesidades no están cubiertas en la mayor parte de lugares. Hace mucha falta acceso a la salud reproductiva, la práctica del aborto se realiza de manera insegura y causa muchas muertes y complicaciones. Además, hay discriminación de género a grupos específicos, las personas trans y del colectivo lgtbiq se encuentran en situaciones de vulnerabildiad extrema. Tenemos muchos proyectos pero somos una gota de arena en el desierto, a pesar de que este año pasado atendimos mas de 29.000 consultas de violencia sexual e hicimos 286.000 partos.

Entiendo que la interrupción del embarazo seguro no está garantizada.

Que no se pueda hacer un aborto en condiciones no significa que no se vaya a hacer. Se van a continuar haciendo con cualquier tipo de método que esté al alcance de las mujeres y que pueden ser muy dañinos. Abogamos por que haya un acceso seguro al aborto para las mujeres que lo necesitan, es una necesidad médica. Miles de mujeres, jóvenes y niñas mueren todos los años y tenemos que luchar por eso en todos los lugares.

¿A qué retos se enfrenta MSF?

El reto fundamental es poder seguir trabajando. Estamos viendo que en muchos lugares, la ayuda humanitaria se esta criminalizando, manipulando, oímos constantemente uso de palabras de manera incorrecta. Hay gente que intenta enturbiar nuestro trabajo. La proximidad es uno de nuestros principios, estar cerca de las personas. Ahora mismo es muy complicado. Otro de los retos es la crisis nutricional que se nos viene en las zonas más pobres, con sistemas de salud muy tocados que tienen un porcentaje de vacunación irrisorio. En África, solo es el 10 %.

La menstruación ha quedado históricamente relegada a la privacidad. ¿Cómo se trata en contextos de conflictos?

Muchas veces no se plantea que hay esta necesidad y las mujeres tienen que buscar sus propios sistemas, pues se ven en un ambiente extraño con necesidades básicas que están ahí. En el proyecto Cocoro en el Congo se ha hecho un análisis de cual era la mejor solución para las mujeres desplazadas y se llegó a la conclusión de que eran las bragas menstruales, porque eran las que mayor aceptación tenían en la comunidad, son más absorbentes y además tienen aspecto de bragas normales, por lo que se evita esa vergüenza que se tiene a mostrar la regla, que se ha relegado a la ocultación y a la privacidad.