El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha propuesto este jueves la instauración de un bono social de 300 euros para ayudar a las personas que no llegan a fin de mes por el incremento de los precios energéticos y de la cesta de la compra, que ha estimado en 9,5 millones de españoles.

Sordo ha asegurado, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la sede del sindicato en València, que las medidas de protección social acordadas por el Gobierno ante el impacto de la guerra en Ucrania "se han quedado cortas".

Aunque las medidas impulsadas por el Gobierno mejoran la prestación del Ingreso Mínimo Vital y el bono energético, están muy focalizadas en combatir la pobreza severa pero, según Sordo, el problema es "mucho más amplio" y afecta a más personas.

Respecto al pacto salarial que se está negociando, ha asegurado que la evolución de los precios está condicionando esa negociación, y la profundidad de las medidas del Gobierno es clave para alcanzar un acuerdo ante la desviación entre lo que se pacte en los convenios colectivos y el aumento de la inflación.

Las medidas tomadas respecto a los carburantes y la limitación del incremento de los alquileres, y las ayudas públicas a empresas para hacer frente a los gastos energéticos son compartidas por CCOO que, sin embargo, ve poco ambiciosas las adoptadas en materia de protección social.

Según ha detallado, hay unos 9,5 millones de personas, entre desempleados con prestación contributiva o asistencial y sin prestación, mileuristas, o personas con salarios inferiores a 1.000 euros, que empiezan a tener problemas para la cesta de la compra, porque "con 900 euros no se llega a fin de mes", ha advertido.

Sordo ha insistido en que una contención de precios y una transferencia a las rentas más bajas "sitúa una ventana de posibilidad más grande" para poder alcanzar un acuerdo salarial, que requiere de una cláusula de revisión para llegar a un consenso.

Tras calificar de "muy preocupante" el "disparatado" dato de inflación interanual, debido a los costes energéticos, ha asegurado que no valen "homeopatías fiscales" que pondrían al país "al borde de la quiebra" en pocos años, en referencia a una bajada generalizada de impuestos como pide la derecha.

Es "una propuesta trampa" que no resolvería nada pues no conlleva una bajada de precios y dispararía los niveles de déficit y deuda pública, que situarían a España en peor coyuntura que en 2011-2012, una propuesta que el Gobierno "no puede comprar" y que además supondría un "recorte sin precedentes" en las pensiones, la sanidad, la educación y la atención a los dependientes, ha opinado el líder sindical.

"Decir que esa bajada de impuestos podría equilibrarse con una reducción del gasto superfluo es pura homeopatía fiscal, una chorrada de dimensiones siderales", ha reiterado.

La bajada de los precios de la energía ha sido "una victoria" del Gobierno pero no es total por que hay que materializarla con una bajada drástica de los precios del gas, con un tope por debajo de los 100 euros por megavatio, una medida que conllevaría una reducción en la factura que aliviaría a las familias y a las empresas.

Asimismo, Sordo ha asegurado que quienes tienen que pagar buena parte de esa bajada son las empresas energéticas y no aquellos que ganan mil euros o menos, y ha instado al Gobierno a ser valiente en este sentido.

Esa contención de precios energéticos, ha dicho, es la condición necesaria para avanzar en un pacto de rentas y el pacto salarial.

En relación al descuento en los carburantes que ha aprobado el Gobierno, ha señalado que no es una medida ideal en una situación de normalidad pero ahora no hay otro remedio, y ha añadido que está claro que las empresas que reciban recursos públicos para hacer frente a los costes energéticos no puedan despedir.