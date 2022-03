El Institut Valencià de les Dones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha otorgado el primer premio de la vigésimo segunda edición del Concurso Literario de Narrativa de Mujeres a Elisabet Roig Cañadas por su obra El pis. El jurado también ha premiado con un accésit libre a La vida d'una rosa, de María Ferragud Ferragud, y con el accésit asociación a la obra Superheroínas, de Noelia del Carmen Hernández Sánchez, perteneciente a la asociación de mujeres Plataforma Minerva.

La mención especial ha correspondido a los relatos La penumbra, de Laura Cabedo Cabo, y a Inter Travel Tour, de Amparo Zacarés Pamblanco, colaboradora de Levante-EMV, perteneciente a la asociación Clásicas y Modernas.

Fomentar y promover la escritura y la literatura entre mujeres en la Comunitat Valenciana, ofrecer un campo de expresión a su actividad creativa y apoyar las actividades relacionadas con la literatura por parte de las asociaciones de mujeres son los objetivos de este consolidado concurso literario, del que no solo han surgido vocaciones literarias muy fructíferas, dando visibilidad a autoras que no tenían fácil acceso al mercado editorial, "también constituye otro ejemplo de espacio donde, desde la experiencia de vida a la fantasía más elaborada tienen su lugar donde expresarse en la voz de las mujeres", como indica Maria Such, directora general del Institut Valencià de les Dones.

Las cinco obras serán publicadas este mismo año en un libro recopilatorio bajo el título Las mujeres cuentan, una práctica que se desarrolla desde el año 2000 con la publicación, en el marco de cada edición, de las obras ganadoras y finalistas.

La edición XXII será presentada durante la ceremonia de entrega de los premios, en un acto que, según Maria Such, "este año tendrá un carácter muy especial, debido a la necesidad de visibilizar el trabajo de las mujeres que, también durante la pandemia, han estado trabajando en sus creaciones, han querido expresarse y generosamente han enviado sus relatos: desde el Institut de les Dones, seguiremos trabajando para que las mujeres cuenten sus historias, las historias que nos faltan".