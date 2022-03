La Asamblea del Profesorado de Filosofía del País Valencià está "satisfecha" con la decisión de la Conselleria de Educación de garantizar la asignatura de Filosofía en Educación Secundaria tras la anunciada reforma del ministerio. "Han cumplido su compromiso", dijo este jueves a Levante-EMV su máximo representante, Ángel Vallejo, quien destacó la implicación del conseller de Educación, Vicent Marzà.

Así, la Comunitat Valenciana ofertará su asignatura como optativa en la ESO. Ayer, el profesorado de Filosofía y UGT Ensenyament País Valencià se reunieron con la directora general de Innovación Educativa y Ordenación, Reis Gallego, y culminaron el acuerdo por el cual Filosofía será una optativa del ciclo secundario obligatorio, aunque quedó pendiente que lo sea en tercero o cuarto de la ESO. Aparte, en Bachillerato será obligatoria y se introducirá la asignatura optativa de Psicología en Bachillerato.

Profesores y UGT valoran que la Generalitat haya mantenido su promesa

La satisfacción de los docentes valencianos de Filosofía contrasta con el revuelo generado en las últimas horas debido al Real Decreto ministerial que regulaba cerca de la mitad de las horas de la materia de Filosofía, mientras que el resto quedaba en manos de las comunidades autónomas.

Según los profesores, hace peligrar su aplicación en diversos lugares, si bien en el territorio valenciano su presencia está garantizada. Además, lograron que se respeten las horas lectivas que pedían. Así pues, no habrá materias de menos de dos horas semanales, algo clave a la hora de desplegar el temario.

Malestar con el ministerio

La ministra de Educación, Pilar Alegría, afirmó que los contenidos de Filosofía "serán obligatorios en ESO en la asignatura de Valores Éticos y Cívicos". Alegría lo aseguró después de recibir críticas de la oposición y de los profesores. Por parte de los docentes valencianos, Vallejo ha lamentado que se sienten "decepcionados" con la posición del Gobierno.

"La ministra falta a la verdad con sus palabras, es un discurso demagógico para tapar que han faltado a su palabra, que era garantizar la presencia de la Filosofía en un ciclo completo: cuarto de ESO, primero de Bachillerato y segundo", expresó. En su opinión, el ministerio trata de "hacer pasar una asignatura de valores éticos" por Filosofía. Mientras, la Plataforma en Defensa de la Filosofía considera que la normativa "da 'la puntilla' a la desaparición de las materias adscritas a la Filosofía en Educación Secundaria Obligatoria".

"Eso no es Filosofía, en la asignatura habrá una mínima parte de contenidos filosóficos en un curso que no es el que pedíamos, y no se garantiza aunque sea optativa. Evidentemente habrá contenidos de Filosofía, como los hay en la lógica de las demostraciones matemáticas y en Historia", ha recalcado, al tiempo que ha indicado que en aquellas comunidades que legislen en contra de la asignatura, sus alumnos perderían capacidades en el área y quedarían fuera de las olimpiadas nacionales de Filosofía.