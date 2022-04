Ayer el nombre de “Ciril” germinó en los medios de comunicación y fue algo que, francamente, me cogió de imprevisto. De repente, una borrasca sobre el mar Adriático, bautizada por el servicio de meteorología de Montenegro, comenzó a ser mencionada como si estuviera en Torrevieja y fuera a condicionar el tiempo de forma notable por aquí, a unos 1500 kilómetros de distancia. Se trata de una lejanía insalvable casi para cualquier borrasca, quizás salvo para esas moles que, de vez en cuando, surcan el océano Atlántico y meten el mar de fondo hasta la Torre de Hércules… pero esas están hechas de otra pasta.

En este caso hablamos de un centro de bajas presiones de alto impacto pero de influencia reducida, que hoy apenas sobrepasa Croacia o Bosnia, mientras se dirige al entorno de Ucrania. Por un momento, los mapas isobáricos (esos que tienen un montón de rayas onduladas y concéntricas en la tele, que unen zonas con la misma presión) sí que parecen asociar a Ciril con otra nueva borrasca que se ha gestado en el golfo de Génova -esto es sutil y pasajero ¡no me vale!-. Esta última sí que está bombeando aire frío hacia la península Ibérica y es digna de ser mencionada, pero claro, no tenía nombre y así no era atractiva.

Aunque hablando de atractivos, los que no tienen ningún sex appeal son los anticiclones. De esta invasión de aire frío atípica son tan culpables esas borrascas del Mediterráneo central como el anticiclón que se extiende al oeste de las islas británicas. Sin ese centro de altas presiones el pasillo al aire continental no existiría y todo este dichoso frío, que está haciendo temblar a los agricultores con las inminentes heladas tardías, se habría quedado en Centroeuropa. A fin de cuentas, la falta de referencias a este actor podría entenderla, pero no por ello tenemos que buscar culpables extramuros solo para tener un nombre al que colgar el sambenito. En los medios se está desarrollando una “nombredependencia” que no beneficia a la comunicación de riesgos. Puede llover mucho con vaguadas o danas y nunca serán nombradas, o hacer un frío del diablo por un escenario meteorológico de lo más ordinario. En estos casos tienen que entrar en escena los conocimientos y la pericia del periodista para conseguir que el público sea consciente del temporal y pueda capearlo, sin necesidad de mentar al santoral.