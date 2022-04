No es un congreso de batalla y tensión como el de julio de 2018, pero es un congreso importante. No solo para el relanzamiento de la marca PP, sino en clave valenciana para medir poderes. Carlos Mazón es el primero que sabe los apoyos con los que accedió a la presidencia del PPCV: Pablo Casado y Teodoro García Egea. Ninguno está ya.

Al contrario, la operación Feijóo es una forma de dejar atrás esa etapa de casi cuatro años. Mazón conoce su posición interna hoy, pero sabe también que no hay voluntad de moverle la silla en el año y poco hasta las próximas elecciones autonómicas, y sabe que ahí se la jugará, sabe que la política de hoy devora y no suele haber segundas oportunidades, sobre todo si no eres de la confianza estricta del poder.

Pero para Mazón la cita de Sevilla supone salir con un plus de autoridad ante la militancia valenciana y, sobre todo, los notables del partido. O no. La cuestión es cómo medir la complicidad. Además de gestos, abrazos y posiciones en la foto final, estará, como siempre, lo empírico: la cantidad de valencianos en el nuevo comité ejecutivo nacional.

Sin embargo, la cifra no servirá por sí sola para evaluar la capacidad de influencia y poder de la dirección valenciana. Y es así por la que será una de las claves del futuro del PP valenciano a partir de este fin de semana: Mazón es y será el hombre fuerte del partido en la Comunitat Valenciana, pero todo está encaminado a que un valenciano tenga un amplio poder en Génova. Hablamos de Esteban González Pons. De esta manera, habrá que discriminar entre los valencianos de la nueva ejecutiva los que llegan de la mano de uno o de otro.

En la estructura anterior, la representación valenciana era Belén Hoyo en la cúspide (como presidenta del comité electoral) y luego Vicente Betoret, César Sánchez, Begoña Carrasco (uno por provincia) junto al outsider Elio Cabanes. De todos ellos, solo Hoyo (la primera en abandonar del núcleo duro en abandonar a Egea) y Carrasco tienen alguna opción de continuar. En especial, la primera.

De los que han de entrar, puede servir como indicio que el presidente de la Xunta de Galicia está apostando por ahora por la veteranía. Un gesto frente a la vitola de renovación con la que llegó Casado. A partir de ahí, las especulaciones son muchas, como en toda víspera de congreso.

Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo empezó ayer a agitar el árbol de cara al congreso y desveló en redes sociales (la nueva política) la elegida para secretaria general, el cargo que en los últimos años ocupaba el temido y odiado García Egea, el valedor de Mazón. Será Cuca Gamarra, una soroyista repescada por Pablo Casado al que también sobrevive ahora. Todo un mérito. Muchos veían en ese puesto (de fontanería) a González Pons, en base a que Feijóo lo quería en ese lugar cuando en 2018 sopesó optar a la presidencia.

Pero en Génova no descartan que al lado de la secretaría general (y reduciendo así su capacidad de poder), la nueva estructura recupere la figura de coordinadora general. Nadie lo confirma, pero ahí podría encontrar su espacio el eurodiputado valenciano, que mantiene sus planes de continuar con su trayectoria profesional en Bruselas. Habrá que ver. Eso, el equipo de dirección, se sabrá previsiblemente el domingo.

Mazón llega a Sevilla en todo caso con una carta de presentación que invita al optimismo: la introducción de Luis Barcala y Carrasco en la mesa del congreso. Junto a González Pons, presidente del comité organizador, se repite la fórmula de uno por provincia, de nuevo.

Otra variable con la que medir este congreso será el grado de presencia en los discursos y documentos resultantes de la agenda valenciana, presidida por la reforma del sistema de financiación de las autonomías, pero también por el convencimiento en el autonomismo (clave ante Vox) y la España diversa (sin cuestionar la unidad, claro).