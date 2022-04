La crisis fuerza al Consell a modificar contratos de obras por el encarecimiento de las materias

El Consell ha aprobado su adhesión a las medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos de obras del sector público en el ámbito de Comunitat Valenciana, incluidas las universidades públicas, entidades locales y diputaciones, con el fin de evitar la paralización de las obras públicas en marcha.

En concreto, el Real Decreto ley 3/2022, ampliado a través del real decreto ley 6/2022 regula la revisión excepcional de precios de los contratos de obra del Sector público debido al alza extraordinaria con el objetivo de que las empresas adjudicatarias puedan hacer frente al importante incremento de costes de determinadas materias primas, utilizadas para la ejecución de diversas obras públicas, y que ha repercutido de manera intensa en los costes de dichos contratos.

La situación excepcional derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha supuesto que la ejecución de un número significativo de contratos de obra se haya visto dificultado, al verse los contratistas seriamente afectados por el incremento excepcional de ciertos costes que eran imprevisibles en el momento de la licitación, excediendo en muchos casos del margen de riesgo que el contratista ha de soportar en todo contrato público. El impacto, según el Consell, no esta cuantificado.

Tras la modificación del RDL 2/2022 a través del RDL 6/2022, se amplía además esta revisión de precios a las obras que se encuentren en alguna fase del proceso de contratación y a aquellos contratos cuya licitación se produzca en un plazo de un año, desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto ley.

Esta revisión excepcional que recoge la norma a la que se ha adherido el Consell en el menor plazo de tiempo posible para garantizar la seguridad jurídica y económica de las obras que se desarrollan en la Comunitat Valenciana es también de aplicación en los supuestos en que no procediese conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, bien por no haberse pactado en el contrato, por no haber transcurrido el periodo mínimo establecido en la norma o por no haberse ejecutado la parte de la obra necesaria para la aplicación de la revisión.

La aplicación de medidas excepcionales se justifica porque la guerra en Ucrania ha agravado el problema del alza de precios, circunstancia que ha provocado que muchas industrias del sector de la construcción hayan optado por la paralización de su negocio al no poder asumir estos costes y que las industrias que han mantenido su actividad, se hayan visto obligadas a incrementar los precios de suministro para paliar los costes adicionales, lo que ha supuesto una gran inestabilidad en los precios.