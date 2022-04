Reconectar con el PP de siempre y cerrar la etapa Casado sin sangre. Ese es el espíritu del nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo que se respiró en la primera jornada del 20 congreso nacional de los populares. No es casual la corbata oscura (de duelo) con la que compareció el aún presidente del PP, que entró sin aplausos ni interrupciones de parlamentos, que es lo que sucedió cuando aparecieron Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Una jornada donde hubo más críticas al Gobierno de Pedro Sánchez que autocrítica, a pesar de los episodios traumáticos de hace un mes en la calle Génova de Madrid, y donde escasearon (no existieron, diría uno) las referencias explícitas a la ultraderecha, a pesar de la amenaza que trasladan las encuestas.

Una mirada valenciana a esta primera jornada deja también a un líder, Carlos Mazón, que intenta salir del congreso con un partido más cohesionado tras los sucesos de la semana trágica popular. No es casual. El presidente de la Diputación de Alicante está donde está en el PPCV por Casado y Teodoro García Egea y le interesa salir de Sevilla con el abrazo del nuevo poder. Los mensajes en su intervención fueron en clave interna, para agrupar a los suyos y rearmar la cohesión.

La composición del comité ejecutivo nacional también se sitúa en esa línea de cohesión. Mazón entraba ayer al Palacio de Congresos de Sevilla sin levantar revuelos de micrófonos y rodeado de todos los que por la tarde serían los designados por Feijóo como parte del nuevo núcleo. Con Mazón llegaban María José Catalá, Luis Barcala y Alberto Fabra. Los tres están en el nuevo comité ejecutivo nacional, junto al exministro José Manuel García-Margallo, un casi-valenciano de Xàbia. Mazón es miembro nato de este órgano como presidente del PPCV. Están como vocales de entre un total de 40 (sin contar los natos).

Un rasgo destacado es el equilibrio territorial: están todas las provincias sin privilegios. Pero el dato más notable es la presencia de Catalá como uno de los cinco puestos del comité ejecutivo por designación directa de Feijóo. Un gesto. Catalá es cercana a González Pons. Todo suma. Otro rasgo es la presencia de veteranos: Barcala, Catalá, Fabra y García-Margallo ocupan o han ocupado cargos de máxima responsabilidad.

Queda no obstante algún cargo más en el equipo de gobierno que el presidente de la Xunta se reserva para la primera reunión del domingo. En el PPCV se da por hecho que Esteban González Pons estará ahí, al lado de Feijóo.

Por número, no hay mucha diferencia con el equipo de Casado. Con él estaban Belén Hoyo, Vicente Betoret, César Sánchez y Begoña Carrasco. Por trayectoria, ahora hay un alcalde en vigor (Alicante); un expresidente de la Generalitat y exalcalde de Castelló; una exconsellera, portavoz en València y síndica en Corts, y un exministro. Es un mensaje de solvencia probada frente a proyectos de renovación fuerte. Ese es el mensaje también de las aplaudidas apariciones de José María Aznar y Mariano Rajoy.

Además, Feijóo designó a tres valencianos en la junta directiva: Vicente Huet, asesor del presidente provincial de Valencia; José Francisco Pérez Llorca, alcalde de Finestrat y valor en alza de la mano de Mazón, y María Ángeles Pallarés, diputada provincial en Castelló. Lo mismo, equilibrio terriorial.

Mazón se declaraba ayer satisfecho con los puestos en la ejecutiva y la directiva y en general, con los resultados de la primera jornada. Sobre la unidad, puede ser para la gran mayoría de compromisarios valencianos, pero no para todos. De ahí la voluntad de la expresidenta del PPCV Isabel Bonig (afín a Feijóo) de estar en el plenario pero no dejarse ver con el grueso de la delegación. Algunos incluso dudaban de su presencia.

El mensaje político del congreso es también el de un regreso al centro reformista, a la diversidad española, representada mejor que nada por un Feijóo hablando en gallego y clamando que las lenguas “no se combaten, se respetan; no enfrentan, unen”, diciendo que el PP es el partido del “bilingüismo cordial”. Diversidad y pluralidad, sí, pero no confundir con nación de naciones. Y el mensaje es el de fe europea. Son ejes de partido que vienen a chocar con los de Vox.

El mensaje es también el del regreso de un partido que “progresa sumando, no restando”. Una referencia indirecta a los errores de Casado y Egea. A su batalla perdida con Díaz Ayuso. La frase es de González Pons, que es el valenciano más mencionado ayer en Sevilla, otro veterano al que todos (casi todos) reconocieron su buen hacer como presidente de la comisión organizadora de un congreso exprés. El nuevo líder dijo de él: “Inteligente, diplomático y eficaz”. Es el valenciano que ha de ser el principal baluarte en Génova, en la nueva dirección de Núñez Feijóo. Ese es el convencimiento generalizado en la delegación valenciana, pero de momento los cargos de relumbrón que ha ido desvelando el presidente gallego no han sido para el eurodiputado. Es de lógica, por otra parte: no es higiénica la asociación de un candidato con el presidente de la organización del congreso, aunque haberla, hayla, como las meigas.

El mensaje también es el de identificación de PP y España, dos sinónimos. Al menos de una manera de entender España que ha sido la de la mayoría durante muchos años. Otros, no.

No hubo mención a corrupción ayer. O si la hubo fue en boca de Ayuso para apuntar a la de los socialistas en Andalucía. La paja en el ojo ajeno, en el propio no hay nada.