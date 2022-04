Durante unos pocos días, desde finales de marzo hasta principios y, con algo de suerte, mediados de abril, algunos rincones del mundo se tapizan de vivos colores, manifestando el amanecer de la primavera en un baile de tonalidades único, igual de bello que de efímero. Estos días, en el valle del Jerte, en Extremadura y, mucho más allá, en Japón, los cerezos comienzan a florecer, dando lugar a uno de los espectáculos naturales más carismáticos del año. En el país del sol naciente no solo es una arraigada tradición contemplar este acontecimiento, si no que, además, es motivo de festividad y, cada año, crece la cantidad de personas que se deleitan, bajo la atenta mirada del monte Fuji, del despertar de estos árboles. Más cerca, en el oeste de la península ibérica, el valle del Jerte comienza a tener el reconocimiento que merece por ser la capital del cerezo en nuestro país durante estos días. Y, de tener oportunidad de presenciarlo, ya sea más cerca o más lejos, no hay duda que este acontecimiento es uno de los mejores reclamos para darnos cuenta, de nuevo, de la magnificencia de la naturaleza.