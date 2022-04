La lluvia permite guarda la mitad de los excedentes del riego para l’Albufera

Las lluvias de las últimas semanas han permitido reservar la mitad de la aportación anual que llega a l’Albufera procedente de la Acequia Real del Júcar. En total, siete hectómetros cúbicos, que quedan pendientes de uso. Joan Miquel Benavent, director general del Servicio Devesa Albufera, apunta que las precipitaciones de este último temporal, persistentes pero no torrenciales, han facilitado la entrada de agua de calidad en el lago por lo que no ha sido necesario utilizar los 14’5 hm3 de los excedentes de la modernización de los regadíos.

El agua caída ha generado muchas expectativas con la vegetación acuática. «Confiamos en una importante recuperación de macrófitos esta primavera», comenta Benavent. Lo cierto es que la reducción de vertidos a la laguna ha propiciado la recuperación de especies de flora prácticamente desaparecidas con el colapso ambiental de la década de los años setenta. Seis de estas, como Brossars, asprellars o barrellars, conocidos científicamente como Myriophyllum, Potamogeton o Charas, vuelven a colonizar más del 85 % de la superficie.

El temporal Celia ha sido providencial para el enclave, que el pasado mes de noviembre atravesó momentos complicados por la falta de inundación. De ahí que el acuerdo que garantiza un caudal ambiental fijo durante la «perellonà» se considere un «blindaje» en toda regla pese a no llegar a los 70 hm3 que figuran en las alegaciones al Plan Hidrológico. Los veinte hectómetros cúbicos extra, diez del sistema Túria y otros diez del Xúquer, permitirán cubrir los dos frentes del parque natural. Tanto el marjal norte, más afectado por la preocupante intrusión salina del mar, como el del sur.

Sergi Campillo, concejal de Ecología Urbana y vicealcalde del Ayuntamiento de València, recordaba que en los últimos años ha llovido bastante al tiempo que remarcaba que el paraje natural no puede depender de los fenómenos meteorológicos. El caudal ambiental ahora comprometido por la Confederación Hidrográfica se introducirá cuando mejor convenga. «Es como una bolsa de agua disponible y si no llueve echaremos mano de ella», explicaba para apostillar: «Los técnicos ambientales del parque natural, del servicio Devesa-Albufera y de la CHJ decidirán en qué momento y qué zona concreta inundar, o que entre directamente al lago». «Se trata de una salvaguarda para años no tan lluviosos como estos pasados para garantizar la perellonà», subrayaba.

Un enclave no supeditado

La secretaria autonómica de Transición Ecológica, Paula Tuzón, hacia mención precisamente a esa «tensión ecosistémica a la que nos somete la falta de agua». Se refería «al temor permanente a una subida de temperaturas o el fallo de un parámetro». «Esta decisión implica entender el parque como un enclave ambiental y supeditar las otras cuestiones a que el parque pueda existir», decía.

En la misma línea se expresaba Carles Sanchis Ibor, presidente de la Junta Rectora del Parc Natural. «Esta aportación crítica permitirá que l’Albufera pueda superar los inviernos sin problemas y que el ecosistema pueda sustentarse en base a esa agua, por lo que hay que felicitar a todas las administraciones», resaltaba. Sin embargo, Sanchis Ibor no ocultaba que se trata de una «satisfacción parcialmente por las concesiones a los regadíos de Castilla-La Mancha que son difíciles de entender». Como se recordará, el Gobierno tiene la intención de derivar 25 hm3 para los cultivos de Albacete desde el embalse de Bellús si acomete las obras para ampliar su capacidad. Una medida que suscita el frontal rechazo de los regantes valencianos.