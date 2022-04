Miembros de la plataforma No+bypass se han concentrado hoy delante de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y han realizado una performance para denunciar los graves impactos que causaría la duplicación de esta autovía, que reactivó el ministro Ábalos cuando ya estaba descartada por el Ministerio.

Mientras varias personas estaban en el suelo, atrapadas en unas telas negras que imitaban el asfalto, símbolo de la destrucción del territorio y de más emisiones contaminantes, otras sostenían las letras No+bypass, para exigir al Ministerio de Transportes la paralización definitiva de esta duplicación.

Este proyecto, por el que el bypass pasaría de 6 a 12 carriles, es decir, literalmente duplicaría su tamaño actual, entra en contradicción con los compromisos de reducción de emisiones suscritos por España y con las leyes de cambio climático, ya que provocaría un efecto llamada y no favorecería un cambio modal hacia el ferrocarril, especialmente de mercancías, mucho más sostenible, ya que por cada tonelada de mercancías transportada por kilómetro, el camión emite 202 gramos de CO2, mientras que el ferrocarril emite 23 gramos.

Además, esta duplicación "contraviene directamente el plan de infraestructuras estatal en vigor, que reserva las inversiones de carreteras solo para mantenimiento de las vías, y no para duplicaciones".

La excusa del ministerio para esta duplicación es la mejora de la seguridad, pero de todos los estudios consultados (anuarios de accidentes de la DGT) no se desprende una mayor siniestralidad en este tramo del by pass. De hecho hay menor siniestralidad por vehículos circulando que en otras vías con menos tráfico.

Obra faraónica y desprecio por la ciudadanía

Guillem Tordera, miembro de la plataforma denuncia que “en un momento de subida de carburantes, ya anunciada por el movimiento ecologista desde hace años, el gobierno del Estado siga apostando por la carretera. Trasladar mercancías por carretera será cada vez más caro y más contaminante, pero el ministerio sigue empecinado en hacer una obra de un impacto brutal y no opta por soluciones más sostenibles y baratas, como son acabar las obras pendientes y abandonadas para que el ferrocarril pueda transportar mercancías que ahora van en camión”. Tengamos en cuenta que España solo trasporta entorno al 4% de mercancías por tren, mientras que la media europea supera el 17%, y por ello Europa insta desde hace años al gobierno Español para que revierta esta situación.

El diseño de la duplicación transcurre por algunas zonas inundables y pasa al lado de centros educativos que ya ahora tienen que soportar contaminación y ruido. La duplicación agravaría estos problemas de salud que afectan al descanso e incrementan alergias y enfermedades respiratorias. El impacto ambiental de pavimentar una extensión de 23 kilómetros con el mismo ancho que el actual sería brutal, ya que eliminaría zonas de cultivo, casas, y afectaría a zonas naturales como el parc natural del Túria o la huerta de Valencia, ambos parajes naturales protegidos.

Ninguna actuación para mejorar la seguridad

La plataforma No+bypass también denuncia que el Ministerio no ha implementado medidas para mejorar la seguridad en el actual by pass, cosa que supone una absoluta irresponsabilidad. No ha limitado la velocidad máxima, ni impide adelantar a los camiones en determinados tramos con más peligrosidad, ni reserva franjas horarias para transporte de materias peligrosas o de gran volumen. Nada de esto ha hecho y ahora sigue empecinado en una duplicación injustificable.

La plataforma No+bypass comunica a la opinión pública que seguirá realizando acciones de protesta contra la duplicación de esta infraestructura e invita a la ciudadanía a sumarse.