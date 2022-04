El Ayuntamiento de València ha preparado un doble dispositivo de playas para Semana Santa que abarca tanto la limpieza de los arenales tras el último temporal como la asistencia sanitaria a las miles de personas que se acercarán esos días a la orilla del mar. El dispositivo, sobre todo el de limpieza, abarcará a todas las playas, mientras que el servicio de socorrismo se concentrará preferentemente en las playas urbanas.

Por lo que se refiere al dispositivo sanitario, la idea es ponerlo en marcha durante los días grandes de la fiesta hasta el lunes 18 de abril. Esta previsto que la Cruz Roja se despliegue en las playas de la Malva-rosa y El Cabanyal con una posta abierta de 11 a 16 horas con una decena de personas, entre las que hay socorristas y sanitarios, y tres vehículos.

Este dispositivo, además, se mantendrá los fines de semana siguientes con la posibilidad, incluso, de abrir una segunda posta y aumentar el número de técnicos.

31 operarios y 10 vehículos

Por lo que se refiere a la limpieza de las playas de València para el próximo periodo festivo de Semana Santa, el dispositivo estará formado por un total de 31 personas y 10 vehículos, entre tractores, 4x4 y furgonetas.

Concretamente en las playas urbanas del norte las brigadas se compondrán de un total de 11 personas diarias (trabajando media jornada) todos los días laborables, festivos y domingos, una programación que ya se aplica y que se prolongará hasta el 19 de mayo. En las playas naturales del sur, el dispositivo estará formado de un total 20 personas diarias, todos los días laborables, festivos y domingos, desde el día 8 hasta el 26 de abril.

Todas las playas de València deben cumplir un protocolo de limpieza para proteger la fauna y el ciclo ecológico establecido de acuerdo con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral Valenciano (Pativel). En este caso, solo la playa de Rafalell y Vistabella tiene protección especial por fauna, donde se hará limpieza manual.

La limpieza manual consiste en vaciar las papeleras, sustituir las bolsas de plástico de que disponen para la recogida de residuos por bolsas vacías y recoger manualmente de la arena los residuos de plástico, papel y otros. La limpieza mecanizada en el resto de playas urbanas se hace con un tractor con cribador de arena que retira y separa los residuos.

En el sur, el protocolo de limpieza de las playas naturales también debe cumplir con las normas del Pativel.

Los ayuntamientos costeros han comenzado esta semana pasada a priorizar zonas de limpieza y una de ellas ha copado toda la atención: las playas. Tras el paso de varias borrascas en las últimas semanas y con los pluviómetros a rebosar, la costa valenciana se ha convertido, en distintos puntos, en un vertedero de residuos, o en un mar de cañas e incluso hay zonas donde el mar se ha tragado la arena. Así las cosas, los consistorios piden más ayuda a las administraciones para el esfuerzo económico que supone la retirada de basura y reestablecimiento de la arena en las costas que la próxima semana serán para los turistas.

En l’Horta Nord, el Ayuntamiento de Alboraia comenzó el pasado viernes con la limpieza del gran número de cañas, todo clase de residuos, desde botellas de plástico hasta maletas e incluso algún pequeño árbol que fueron arrastrados a la playa sur de Port Saplaya por el agua procedente del barranco del Carraixet, que se desbordó en su desembocadura. Una basura de muchos, ya que el Barranco del Carraixet nace en Gátova, recoge las aguas de la vertiente sur de la Sierra de la Calderona y va arrastrando residuos hasta su desembocadura en Port Saplaya, pero que sólo recoge Alboraia. Eso es lo que denuncia el consistorio de esta localidad de l’Horta Nord, que una vez más, tiene que asumir el sobrecoste de esta limpieza de la playa provocada por los residuos acumulados en el barranco, cuya competencia es de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Aparte del consistorio, los voluntarios han recogido hasta 500 kilos de residuos. En la playa de la Patacona, también de Alboraia, los tractores y retroexcavadoras han conseguido eliminar la arena que había invadido el paseo. En La Pobla de Farnals, el problema ha sido la piedra que arrastró el mar a la arena.

El temporal de los últimos días ha obligado a reforzar los servicios de limpieza, mantenimiento y jardinería también en Sagunt. Los esfuerzos se han concentrado en el Port, que fue la zona más afectada, pues ha habido que retirar las toneladas de arena que el fuerte viento empujó hasta el paseo marítimo del Port, desenterrar pasarelas, quitar a mano los residuos que el mar arrastró así como acondicionar las zonas de evacuación y drenaje tras el desbordamiento del río Palància.

Esto último convirtió en un barrizal el paseo, dejándolo prácticamente intransitable, pero los trabajos de la empresa municipal SAG y el apoyo de una empresa externa en la zona de arena están permitiendo recuperar la normalidad.

Al norte de Sagunt, la borrasca se ha llevado gran parte de la arena que aportó Costas en la zona de Malvarrosa de Corinto como compensación a los espigones construidos en Almenara pese a que Sagunt pidió sin éxito que la regeración de ambas costas se hiciera a la vez. Además, ha llevado más piedras a la zona de Almardà. La previsión municipal, no obstante, es volver a contar con servicios de socorrismo.

En Canet d' En Berenguer, los daños del temporal han sido mínimos, como algunos desperfectos en las pasarelas y las acumulaciones de arenas en parte de ellas; si bien en la zona norte, el mar se ha llevado arena. Los operarios comenzarán a trabajar en breve reparando los desperfectos para la puesta a punto de la playa, que contará con un servicio de salvamento del 14 al 25 de abril. Además, habrá un mercado artesano en la Plaza de los Pescadores del paseo marítimo.

En La Ribera, Cullera se prepara para poner en marcha toda la maquinaria disponible, para empezar la limpieza de las playas. Las principales zonas dañadas han vuelto a ser las playas del sur de la desembocadura, aunque la suciedad ha llegado también a playas más al norte como la del Dosser. Fuentes municipales han afirmado que el objetivo es que las playas «estén al 100% para su uso en Semana Santa, contodos los servicios a pleno rendimiento». Cullera afirma que las playas «estarán operativas el Jueves Santo».

Sueca inició ya los trabajos de limpieza de la arena, retirando basura y residuos. Según fuentes municipales «hemos tenido que esperar a que las condiciones meteorológicas fuesen las adecuadas y dejar las playas en las mejores condiciones».

En las playa de la Safor, los días previos de Semana Santa son de limpieza. El temporal ha depositado, de nuevo, centenares de kilos de cañas sobre la arena en zonas como Xeraco, Daimús, Gandia, Bellreguard, etc. En todo caso, hay tiempo por delante para que la costa esté lista para recibir a los turistas. Otro tema distinto es Tavernes de la Valldigna, donde el mismo temporal ha destrozado una parte de la playa ubicada más al norte. En la Goleta no hay arena y las olas golpean contra los maltrechos edificios, por lo que es un lugar del que poco podrán disfrutar los y las bañistas. En otro punto se ha llevado toda la arena, dejando edificios con los cimientos al aire y apenas espacio para las sombrillas. El ayuntamiento ha limpiado la parte que no está dañada de cañas y las pequeñas medusas que quedaban depositadas sobre la arena tras el temporal, pero en estos momentos la administración está más preocupada por que Costas realice una actuación de emergencia para paliar su principal problema.

Al margen de esta cuestión, en Gandia la playa está a pleno rendimiento desde el pasado 15 de marzo, cuando arrancaba oficialmente la campaña que se alargará hasta octubre. Así que Gandia ya cuenta con todos los servicios (salvamento, chiringuitos, lavapiés, duchas, baños, etc) a punto para recibir a los y las turistas.