Ramón Jáuregui: "Es injusto decir que los políticos de hoy son peores que los de antes"

Ramón Jáuregui dejó la primera línea política en 2019, pero no se ha quitado la vestimenta de político. «Lo soy más que nunca», admite. Su presentación no queda circunscrita a ningún cargo concreto del pasado sino a las definiciones que dejan una trayectoria en las que ha sido, entre otras cosas, integrante del primer gobierno de coalición en una comunidad autónoma (PSE-PNV), ministro en plena crisis económica con Zapatero y máximo responsable de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo. Esta última experiencia marca sus prédicas.

¿Existe un expolítico?

Yo estoy fuera de la primera línea y de la institucionalidad, pero político soy más que nunca. La política lo impregna todo y basta hacer una mirada a este siglo para ver que la política importa. Desgraciadamente hay un ámbito de la política que es la gobernanza de la globalización, que es la tarea pendiente, pero si hay alguna solución se llama política.

Pero crece la antipolítica...

Son movimientos populistas. El populismo es un menú que se nutre de platos reactivos. Si uno examina las experiencias de extrema derecha que existen es la suma de sentimientos reactivos a crisis producidas por una globalización desgobernada.

¿Ve cambios en el ambiente político desde que dejó la primera línea?

Oigo mucho el comentario de que los políticos de antes eran mejores que los actuales y creo que no es verdad. Es injusto decir que los políticos de ahora son peores. La política hoy es mucho más difícil, y lo dice uno que ha vivido la construcción democrática de España y la derrota del terrorismo. Por aquel entonces, a pesar de la dureza de la tarea, era más fácil de llevar.

¿Qué ha pasado?

Que se ha hecho más compleja. En los 80, por ejemplo, con la reconversión industrial, salía Felipe González a explicar que había que cerrar los altos hornos de Sagunt y le entendía toda España. Había una televisión, un líder y una sociedad vertebrada en torno a objetivos muy claros. Trasladar eso a 2022 es imposible. Hoy es una sociedad más diversa, con un montón de pulsiones, medios informativos y una complejidad en la gestión de esas tareas que hace que sea más difícil gobernar.

El último paso en su carrera política fue Europa

Me sumergí en la idea europea, en parte porque estaba harto de mi pequeño país, el País Vasco, y los combates con el nacionalismo y de España. Yo venía de estar en el gobierno de Zapatero y acabé muy quemado, fueron meses muy duros, gobernábamos mirando la prima de riesgo y poder pagar las nóminas a fin de mes. Cuando terminé me impregné de Europa y soy un predicador de ese proyecto maravilloso.

¿Bruselas está más cerca hoy que en 2011?

Afortunadamente sí, sobre todo si se comparada con la reacción que hubo en la crisis financiera de 2008. Ahí Europa sufrió mucho por desafecto, se aplicaron políticas económicas, sobre todo al sur, muy perniciosas, pero hoy Europa es la que compra las vacunas, la que las reparte, la que crea el Next Generation, la que se enfrenta a la guerra unitariamente. La idea de Europa ha vuelto a reverdecer.

¿Europa es un freno a los nacionalismos?

Debiera. Los nacionalismos son muy anacrónicos y muy populistas. Me gusta precisar que no todos los nacionalismos son populistas, pero todos los populismos son nacionalistas. Y sin embargo, creo que el sentimiento identitario para ser moderno y de futuro tiene que inscribirse en una organización de la política de cultura federal en cuatro espacios de decisión: la ciudad, la comunidad, el Estado y la UE. Admito lo identitario, pero los nacionalismos estatalistas me generan rechazo.

¿Ahí entra la España plurinacional?

Es que no sabemos muy bien lo que es eso; yo creo que la España plurinacional es la España autonómica y no hay otro modelo organizativo mejor, esa es la España federal que cabe en España. He convivido con los nacionalismos toda mi vida y creo que con los nacionalismos hay que entenderse porque existen y forman parte de un sentimiento que se expresa políticamente, pero hay que ser muy firme en negarse a que ese sentimiento identitario se convierta en una aspiración estatalista. Esa es la trivialización de la política y es anacrónico.

La UE Europea la gobiernan el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista juntos, ¿lo ve posible?

No creo que la gran coalición sea la solución, los pactos sí, obviamente. Yo creo que el sistema político español es multipartidista desde 2015 y naturalmente tenemos que adaptarnos a eso. Hay que proceder a unas reglas que nos aseguren que el partido mayoritario pueda gobernar salvo que haya una mayoría alternativa y que cuando no la haya que se respete esa mayoría minoritaria.

¿La política se encuentra alejada de las calles?

Yo creo que no, la política está en las calles, otra cosa es que el debate político tenga el nivel que merece la política. En eso soy bastante crítico. En España no hemos alcanzado una cultura mediática de la política suficientemente alta. También creo que las redes sociales, que creíamos que iban a empoderar a los ciudadanos, no ha cubierto ese papel. Desgraciadamente las redes hoy nos ofrecen muchísimos flancos muy preocupantes, han devaluado bastante la calidad de la información aunque hayan aumentado la cantidad.

En las últimas semanas se ha visto bastante malestar en la calle y se ha señalado a la extrema derecha de azuzarlo

Los problemas pueden ser manipulados hacia sentimientos y actitudes populistas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de esas protestas porque responden a situaciones objetivas que reclaman políticas justas. No es fácil gobernar en momentos como estos.

¿Cómo hacer frente a ese auge?

El combate a los populismos tiene que ser también por la calidad de la democracia y su eficacia. Esa segunda parte a veces se nos olvida. Tenemos que recordar que la democracia no es solo el sistema deseable, en el que moralmente queremos vivir, sino que sirva para resolver los problemas y para ello es necesario reclamar una mejora política.

Tres años después de dejar la primera línea política, ¿vamos a mejor o a peor?

Es un momento muy difícil. Hay que decirle a la gente que lo que está pasando ha movido nuestro suelo. Mi generación ha vivido con miedo al pasado y veían el futuro con esperanza, pero los más jóvenes, los millenials y los zeta, viven con mucha tranquilidad el pasado y sin embargo, el futuro les produce temores. Creo que España tiene que hacer esfuerzos colectivos y no es fácil, pero eso es lo que también explica la grandeza de los liderazgos y los acuerdos. Ambas cosas son la mejor terapia para momentos como estos.