La retirada mantenida de la covid-19 en las últimas semanas (pese a que tras las Fallas haya repuntado en València y en los principales municipios falleros) ha dejado suficiente hueco a otros virus respiratorios para propagarse, tanto como para provocar un "inusual brote de gripe" a finales de marzo que, sin estar dejando tasas de incidencia demasiado altas, sí supone una novedad después de dos temporadas sin casi gripe. Esto, unido a la relajación de las medidas de prevención como el uso de la mascarilla está detrás de este repunte de casos de gripe, según Rosario Menéndez, jefa del Servicio de Neumología y Directora del Área de Enfermedades Respiratorias en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe.

"Aunque se haya visto un aumento de la covid en la última semana, lo cierto es que venimos de una bajada prolongada y ese hueco lo ha ocupado la gripe que se detecta con las mismas pruebas que con el SARS-CoV-2, pero sin tanto protocolo de intervención", explicó Menéndez durante su intervención este fin de semana en el XXIX Congreso de la Sociedad Valenciana de Neumología (SVN) celebrado en el Ateneo Mercantil y que reunió a cerca de 300 especialistas de respiratorio, médicos y enfermeras.

Según Menéndez, la competencia viral entre la covid y la gripe es clara y allí donde hay mayor concentración de infecciones por coronavirus no hay gripe u otras patologías. "En los puntos de mayor concentración de casos de covid no había ningún rastro de otras infecciones víricas ni bacterianas, pero cuando la transmisión del virus baja, los virus y bacterias recuperan su sitio de siempre. Ese aumento de la gripe en estas fechas también se debe en parte a que ya no se presta la misma atención a las medidas preventivas y no somos tan cuidadosos con la higiene y el uso de las mascarillas en exteriores", añadió la especialista.

Muchos mayores vacunados

La reaparición tardía de la gripe ha llegado en un momento en que las tasas de cobertura vacunal frente a la gripe son altas, después de que se ofreciera inmunizarse conjuntamente con la covid. Así, Menéndez recordó que "el 66,2% de la población mayor de 65 años está protegida. En los mayores de 70 años sube hasta el 68,1% y se incrementa hasta el 71,4% en los de 75 años o más, cerca del 75% planteado como objetivo de vacunación por la OMS". Estas tasas van a ayudar a contrarrestar el impacto de la gripe en los colectivos más vulnerables especialmente en un momento en que "puede que nuestro sistema de defensas esté un poco desentrenado frente al virus de la gripe porque no ha circulado mucho en dos años". La neumóloga alertó, sin embargo, que ha habido "un significativo descenso en las personas de riesgo (embarazadas y personas con enfermedades crónicas) de entre 18 y 64 años. Aquí, la tasa de vacunación ha caído a la mitad hasta un 25,1%, volviendo a niveles prepandemia”.

Reajuste en el sistema de vigilancia

Por otra parte, Menéndez incidió en el trabajo que queda por delante hasta "ajustar los sistemas centinelas futuros tras la llegada del coronavirus”. Cabe recordar que, desde la semana pasada, el Ministerio de Sanidad ha modificado el sistema para vigilar la covid que ya solo se seguirá a través de la incidencia de casos en mayores de 60 años y por ocupación hospitalaria. Esto supone un cambio que se quiere mantener durante un año cuando se quiere implementar a nivel nacional un nuevo sistema de vigilancia que unifique el trabajo del sistema centinela de gripe que se estaba haciendo hasta la irrupción de la covid, incluyendo a esta nueva enfermedad y el resto de infecciones respiratorias agudas.

La jefa del Servicio de Neumología del Hospital La Fe lamentó cómo la "sobrecarga" que trajo la covid en la Atención Primaria "ha impedido una vigilancia de la gripe por Redes Centinela como la que se hacía antes de la pandemia. Además, por problemas logísticos, dos años después de iniciada la pandemia y cambiado el sistema de vigilancia, sólo alguna comunidades autónomas pueden comunicar sus datos y sucede lo mismo con la declaración de los hospitales", de ahí su conclusión: "Queda mucho trabajo por delante".

"Desde la aparición en la escena de la pandemia el sistema sanitario ha necesitado reajustarse. El sistema de vigilancia de la gripe debe de convivir con la vigilancia universal del Covid-19 que se viene realizando desde el inicio de la pandemia para garantizar el control y aislamiento inmediato de los casos y seguimiento de sus contactos”, reflexionó Menéndez .