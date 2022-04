El nuevo ‘ticket’ Pons-Catalá y otras seis claves del cónclave

Del congreso sale un valenciano en la nueva dirección del PP, cuatro en el comité ejecutivo (más Carlos Mazón, miembro nato como presidente del PPCV) y tres en la junta directiva, uno por provincia. Además del equilibrio territorial y la veteranía de los elegidos para el comité ejecutivo, destacan dos nombres: Esteban González Pons, que regresa a la cúpula, y María José Catalá, designada por Alberto Núñez Feijóo expresamente como vocal. Dos nombres unidos por una larga y buena relación política. ¿Casual?

El factor Catalá. Una máxima en el PPCV reciente: de cada movimiento sale crecida María José Catalá, que prosigue la acumulación de cargos: secretaria general del partido, portavoz en las Corts, alcaldable de València y ahora miembro del comité ejecutivo nacional con pedigrí especial, al ser una de las cinco designaciones directas del nuevo líder. El último dato no hay que dejarlo pasar.

La posición de Mazón. Mazón sale en paz del congreso, pero no reforzado, algo que tampoco se podía esperar por otra parte dados los apoyos con los que llegó a la presidencia del PPCV. No hay ‘antimazoners’ entre los valencianos con puesto en Génova, pero no hay un’ mazonista’ de pura cepa; no son adversarios internos, lo apoyarán, pero pueden tener otros intereses si llega el caso. Mazón tiene garantizada la presidencia hasta las elecciones autonómicas. Feijóo dijo ayer que el objetivo de la dirección será buscar los mejores candidatos y programas. Luego, habrá que ver, porque lo sucedido este fin de semana se puede interpretar como el comienzo de la preparación de una alternativa, si llega el caso. Es solo una lectura.

El papel de González Pons. Puede ser una referencia desde la distancia. Y un vigilante. El PPCV sabe que va a tener alguien con autoridad en Génova y notable influencia observando desde Bruselas. Puede jugar el papel de faro que orienta a Mazón y Catalá, pero, según vayan las cosas, puede ser también el guardia que notifica a la autoridad los errores que observa en su casa. Lo que se puede descartar es que solo ejerza de observador.

Reivindicativo. Los mensajes reivindicativos de Mazón en Sevilla encajan en el perfil de una comunidad que tiene una agenda clara de urgencias por las que combatir al margen de quien gobierne. Son también una manera de recordar el peso del PPCV y de reivindicar su necesidad para que el PP prospere en España.

Vacío con la financiación. Mazón se olvidó de la principal reivindicación valenciana, la reforma de la financiación autonómica, en su intervención ante el plenario, lo que puede ser un indicio, unido a que Feijóo tampoco la abordó en ninguno de sus tres discursos del fin de semana, de que el PP descarta este asunto en lo que resta de legislatura en España.

La relación con Vox. Queda en el aire. No aparece en los discursos, pero está en el trasfondo de los mensajes y en los acuerdos sobre la mesa. Feijóo ha ofrecido moderación, entendimiento, sosiego y gestión, pero no ha marcado una línea roja a los pactos de gobierno con la ultraderecha. Ha dicho que su PP es un partido que no pacta con independentistas (en referencia a ERC y Bildu), pero no ha dicho nada de no pactar con los que rechazan la España de las autonomías o la violencia machista. Se puede extender esa duda al caso valenciano. Va a ser una nube que va a acompañar a Mazón y al PPCV al menos hasta las elecciones.