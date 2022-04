Al igual que para la población en general, la 'normalidad mejorada' también ha llegado a los centros educativos, al decaer la mayoría de medidas excepto el uso de la mascarilla en interiores, que, de momento, seguirá como hasta ahora: obligatoria para el alumnado mayor de 6 años. Y es que las Conselleries de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad Universal y Salud Pública han remitido una carta a todos los centros educativos comunicándoles la actualización del Protocolo de protección y prevención ante la transmisión y contagio del SARS-COV-2 para centros educativos, donde se informa que los principios básicos de higiene de manos, limpieza y ventilación de las instalaciones, así como el citado uso del tapabocas, siguen siendo aplicables.

Entre algunas de las principales novedades, en la situación actual no será necesario el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas adultas en el centro, ni tampoco entre el alumnado, tanto dentro del aula como cuando se desplace por el interior del centro educativo.

Ya se permite la interacción entre grupos de diferentes cursos tanto en actividades al aire libre, como en el interior

Asimismo, en el caso del alumnado, tanto si se organiza en grupos de convivencia estable (grupos burbuja) como en grupos normales, ya se permite la interacción entre grupos de diferentes cursos tanto en actividades al aire libre, como en el interior del centro, siempre que se guarden las medidas vigentes sobre higiene de manos, uso de la mascarilla y ventilación de las instalaciones.

Con carácter general, no será necesario mantener la entrada y salida del alumnado del centro de forma escalonada, pero se continúa recomendando otras medidas organizativas que permitan evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, como la utilización de distintas puertas o de espacios diferenciados.

Además de permitir a las familias el acceso a los espacios al aire libre del colegio e instituto para la recogida de los escolares, siempre evitando aglomeraciones, las conselleries también indican que las familias que formen parte de las Ampa podrán acceder al edificio si el equipo directivo lo considera.

Este nuevo protocolo se adapta a la nueva estrategia marcada por el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, para caminar hacia una fase de 'gripalización' de la covid-19 debido a la alta inmunización alcanzada por la población y para dirigir las actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad, según se explica en la carta, donde se detalla que la covid-19 en la población infantil "es una enfermedad generalmente leve con una evolución clínica favorable y los casos graves siguen siendo la excepción". Y que más allá de su impacto directo, la pandemia del coronavirus "ha afectado a la salud física y mental y el bienestar de esta población infantil".

En la misiva también se informa a los equipos directivos que el documento-guía "Gestión de casos covid-19 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias" ha quedado sin efecto, puesto que a partir de este momento, en el ámbito educativo no se establecerán actuaciones ni medidas específicas, dirigidas a casos o en contactos estrechos, diferentes de las establecidas para la población en general.

Ya no se realizará seguimiento de casos y contactos en el ámbito educativo, como sucede con la población en general

En este sentido, ya no se realizará seguimiento de casos y contactos en el ámbito educativo, puesto que los casos confirmados leves y asintomáticos ya no realizarán aislamiento y los contactos estrechos ya no realizarán cuarentena, como también sucede en la población en general desde hace unas semanas. En el documento se sustituye un apartado sobre la "gestión de la sospecha de casos" por otro nuevo de "actuaciones ante síntomas", en el que se indica que en el ámbito educativo no se establecerá ninguna actuación ni medidas específicas dirigidas a casos o contactos diferentes a las establecidas para la comunidad en general. Se indica específicamente que, en el supuesto de sospecha, por iniciar síntomas en el centro, se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor de edad, para que acudan a recogerla.

Plena normalidad en la última semana de marzo

Cabe recordar que la Conselleria de Educación informaba semanalmente de la situación de brotes de covid y aislamientos, una circunstancia que a partir de ahora dejará de suceder. En el último balance de este lunes respecto a la situación de la última semana de marzo, el 100 % de los grupos han seguido las clases presenciales sin que se haya presentado ninguna incidencia. Las autoridades sanitarias han determinado que a fecha del pasado viernes, 1 de abril, no haya confinado ningún grupo de ningún centro educativo.

Solo el 0,16 % del total de la población escolar de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP está confinada, ya que al 0,10 % del alumnado que es positivo activo hay que sumar otro 0,06 % de alumnos por haber sido contacto estrecho con positivos. Respecto al personal docente, el 0,37 % está confinado. Este porcentaje viene dado porque al 0,26 % del profesorado que es positivo activo hay que sumar otro 0,11 % en aislamiento preventivo.

En cuanto a las extraescolares y actividades complementarias, se indica que ya no será necesario el mantenimiento de la distancia interpersonal entre el alumnado participante, aunque forme parte de diferentes grupos de convivencia estable, pero deberán guardar las medidas vigentes sobre higiene de manos, uso de la mascarilla y ventilación de las instalaciones, y tampoco será necesario que la entrada y salida del alumnado en estas actividades se realice de forma escalonada.

Por último se libera a los equipos directivos de la necesidad de volver a elaborar un nuevo plan de contingencia en los centros, sino que bastará con que apliquéis en el centro las novedades ocasionadas por el nuevo protocolo y les deis difusión, trasladándolas a los distintos sectores de la comunidad educativa.